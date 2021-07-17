18:17 17.07.2021 (обновлено: 19:14 17.07.2021)
Кудрин раскрыл причину развала СССР
Председатель Счетной палаты Кудрин назвал причиной распада СССР непроведение реформ
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники демонстрации в центре города в День международной солидарности трудящихся (1 мая 1987 года)
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз.
"Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики", — сказал он в интервью "Коммерсанту".
По мнению главы Счетной палаты, это событие было предопределено последним десятилетием существования страны: она не была готова к реформированию хозяйства, которое теряло эффективность с каждым годом. Кудрин назвал экономический застой 70-х прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни.
"Мы должны сейчас сделать из этого выводы", — считает чиновник.
27 декабря 2020, 15:06Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР
По словам Кудрина, у людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, при котором СССР перестанет существовать, обсуждался, но такое казалось возможным при условии, что какие-то силы будут растаскивать его.
"Прежде всего национализм и национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности", — подытожил он.