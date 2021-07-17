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Кудрин раскрыл причину развала СССР
Кудрин раскрыл причину развала СССР - РИА Новости, 17.07.2021
Кудрин раскрыл причину развала СССР
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T18:17
2021-07-17T19:14
алексей кудрин
ссср
политика
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз.По мнению главы Счетной палаты, это событие было предопределено последним десятилетием существования страны: она не была готова к реформированию хозяйства, которое теряло эффективность с каждым годом. Кудрин назвал экономический застой 70-х прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни."Мы должны сейчас сделать из этого выводы", — считает чиновник.По словам Кудрина, у людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, при котором СССР перестанет существовать, обсуждался, но такое казалось возможным при условии, что какие-то силы будут растаскивать его."Прежде всего национализм и национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности", — подытожил он.
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алексей кудрин, ссср, политика
18:17 17.07.2021 (обновлено: 19:14 17.07.2021)
 
Кудрин раскрыл причину развала СССР

Председатель Счетной палаты Кудрин назвал причиной распада СССР непроведение реформ

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники демонстрации в центре города в День международной солидарности трудящихся (1 мая 1987 года)
Участники демонстрации в центре города в День международной солидарности трудящихся (1 мая 1987 года) - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз.

"Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики", — сказал он в интервью "Коммерсанту".

По мнению главы Счетной палаты, это событие было предопределено последним десятилетием существования страны: она не была готова к реформированию хозяйства, которое теряло эффективность с каждым годом. Кудрин назвал экономический застой 70-х прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни.
"Мы должны сейчас сделать из этого выводы", — считает чиновник.
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По словам Кудрина, у людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, при котором СССР перестанет существовать, обсуждался, но такое казалось возможным при условии, что какие-то силы будут растаскивать его.
"Прежде всего национализм и национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности", — подытожил он.
 
Алексей КудринСССРПолитика
 
 
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