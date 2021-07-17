https://ria.ru/20210717/razval-1741686729.html

Кудрин раскрыл причину развала СССР

Кудрин раскрыл причину развала СССР - РИА Новости, 17.07.2021

Кудрин раскрыл причину развала СССР

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T18:17

2021-07-17T18:17

2021-07-17T19:14

алексей кудрин

ссср

политика

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз.По мнению главы Счетной палаты, это событие было предопределено последним десятилетием существования страны: она не была готова к реформированию хозяйства, которое теряло эффективность с каждым годом. Кудрин назвал экономический застой 70-х прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни."Мы должны сейчас сделать из этого выводы", — считает чиновник.По словам Кудрина, у людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, при котором СССР перестанет существовать, обсуждался, но такое казалось возможным при условии, что какие-то силы будут растаскивать его."Прежде всего национализм и национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности", — подытожил он.

https://ria.ru/20201227/sssr-1591123986.html

ссср

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2021

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алексей кудрин, ссср, политика