https://ria.ru/20210717/rakova-1741639267.html

Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве

Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.07.2021

Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве

Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:54

2021-07-17T08:54

2021-07-17T09:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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анастасия ракова

здоровье - общество

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москва

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - рассказала вице-мэр.По ее словам, около месяца назад Москва столкнулась с массовым распространением индийского штамма, число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19."Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тысяч коек. Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация", - сказала Ракова.Также, по ее словам, семь поликлиник вернулись к обычному режиму работы, и в столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса.К плановой работе возвращаются такие городские клинические больницы как №31, №51, №17, №29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ №24 (основная территория), ГВВ №3, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница №6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории пяти городских больниц родеры также прекращают прием пациентов с коронавирусом.Заммэра пояснила, что в данных стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявил, что заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому принято решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741619780.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741621340.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html

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