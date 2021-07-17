https://ria.ru/20210717/rakova-1741639267.html
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.07.2021
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве
Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:54
2021-07-17T08:54
2021-07-17T09:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a3fdda8c4f3276e6f7ed525ec5dc9995.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - рассказала вице-мэр.По ее словам, около месяца назад Москва столкнулась с массовым распространением индийского штамма, число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19."Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тысяч коек. Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация", - сказала Ракова.Также, по ее словам, семь поликлиник вернулись к обычному режиму работы, и в столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса.К плановой работе возвращаются такие городские клинические больницы как №31, №51, №17, №29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ №24 (основная территория), ГВВ №3, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница №6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории пяти городских больниц родеры также прекращают прием пациентов с коронавирусом.Заммэра пояснила, что в данных стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявил, что заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому принято решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741619780.html
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741621340.html
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9f1a4c29ccf5b183f68216e91c18a169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
08:54 17.07.2021 (обновлено: 09:31 17.07.2021)
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве
Заммэра Москвы Анастасия Ракова: в Москве более 14 тысяч коек буду принимать пациентов с COVID-19
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Более 14 тысяч коек в Москве
продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - рассказала вице-мэр.
По ее словам, около месяца назад Москва столкнулась с массовым распространением индийского штамма, число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19.
"Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тысяч коек. Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация", - сказала Ракова.
Также, по ее словам, семь поликлиник вернулись к обычному режиму работы, и в столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса.
К плановой работе возвращаются такие городские клинические больницы как №31, №51, №17, №29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ №24 (основная территория), ГВВ №3, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница №6, два корпуса больницы Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории пяти городских больниц родеры также прекращают прием пациентов с коронавирусом.
Заммэра пояснила, что в данных стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин
в рамках координационного совета при правительстве РФ
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявил, что заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому принято решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.