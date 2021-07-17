Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/rakova-1741639267.html
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 17.07.2021
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве
Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:54
2021-07-17T09:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a3fdda8c4f3276e6f7ed525ec5dc9995.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - рассказала вице-мэр.По ее словам, около месяца назад Москва столкнулась с массовым распространением индийского штамма, число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19."Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тысяч коек. Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация", - сказала Ракова.Также, по ее словам, семь поликлиник вернулись к обычному режиму работы, и в столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса.К плановой работе возвращаются такие городские клинические больницы как №31, №51, №17, №29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ №24 (основная территория), ГВВ №3, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница №6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории пяти городских больниц родеры также прекращают прием пациентов с коронавирусом.Заммэра пояснила, что в данных стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявил, что заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому принято решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741619780.html
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741621340.html
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741554996.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9f1a4c29ccf5b183f68216e91c18a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
08:54 17.07.2021 (обновлено: 09:31 17.07.2021)
 
Ракова назвала число коек для пациентов с COVID-19 в Москве

Заммэра Москвы Анастасия Ракова: в Москве более 14 тысяч коек буду принимать пациентов с COVID-19

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч коек в Москве продолжат принимать пациентов с коронавирусом, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - рассказала вице-мэр.
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 21:20Распространение коронавируса
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
По ее словам, около месяца назад Москва столкнулась с массовым распространением индийского штамма, число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19.
"Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тысяч коек. Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация", - сказала Ракова.
Также, по ее словам, семь поликлиник вернулись к обычному режиму работы, и в столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса.
Девушки в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 21:41Распространение коронавируса
Собянин назвал отношение москвичей к антиковидным мерам ответственным
К плановой работе возвращаются такие городские клинические больницы как №31, №51, №17, №29 им. Н.Э. Баумана, ГКБ им. В.В. Виноградова, ГКБ №24 (основная территория), ГВВ №3, ГКБ им. Ф.И. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Е.О. Мухина, Детская инфекционная больница №6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории пяти городских больниц родеры также прекращают прием пациентов с коронавирусом.
Заммэра пояснила, что в данных стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявил, что заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому принято решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 15:12Распространение коронавируса
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом на 9,5%
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Девушку, сбившую детей на переходе в Москве, отправили под домашний арест
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, что ее поразило в России
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния