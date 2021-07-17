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Туризм
https://ria.ru/20210717/puteshestviya-1741656584.html
Туроператор назвал неочевидные направления для путешествий по России
Туроператор назвал неочевидные направления для путешествий по России - РИА Новости, 17.07.2021
Туроператор назвал неочевидные направления для путешествий по России
Туроператор "Алеан" составил топ неочевидных, но набирающих популярность направлений, которые россияне выбирают этим летом вместо моря, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:34
2021-07-17T12:34
туризм
отдых в россии 2021 летом
каспийское море
евразия
северный кавказ
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туроператор "Алеан" составил топ неочевидных, но набирающих популярность направлений, которые россияне выбирают этим летом вместо моря, рассказал РИА Новости гендиректор компании Илья Уманский."Спрос на неочевидные направления вырос более чем 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Возглавляет рейтинг Северный Кавказ, интерес к которому вырос в 3,4 раза. Прежде всего речь идет о Дагестане и Северной Осетии. Это самые трендовые экскурсионные направления, а в случае с Дагестаном еще и с элементами пляжного туризма на Каспийском море, где купальный сезон длится с мая по сентябрь", - сообщил Уманский.Глава компании отметил, что основные точки притяжения на Кавказе - самый большой песчаный бархан Евразии Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС, а также восточные базары, древние города, крепости, монастыри и высокогорные аулы. "Северная Осетия для туристов - это практически неизведанный регион. Также на этих направлениях приятный чек - они бюджетны и с точки зрения проживания, и с точки зрения трат", - добавил он.Второе место у Башкирии, спрос на которую с 2019 года увеличился в почти в 3,4 раза. "Это направление впервые удивило во время первого этапа кешбэка. На него пришлось около 10% заявок. Туристы оценили не только уникальные лечебные факторы региона, но разнообразие природных ресурсов: водопады, пещеры, горы, реки и озера, леса", - рассказал Уманский.Третье место у Карелии, которую выбирают 5% российских туристов. Спрос на нее за два года увеличился в 2,3 раза. "Жаркая погода увеличивает спрос на Карелию еще минимум на 15%. Это одно из самых прохладных направлений. В июле днем температура там составляет плюс 22 градуса, а в августе – плюс 20. В числе приверженцев направления - активная молодежь и семьи с детьми", - уточнил руководитель компании.Четвертая строчка у Астрахани, спрос на которую увеличился почти в 2,3 раза с 2019 года. "Астрахань входит в пятерку гастрономичных направлений. Осетровые хозяйства, дегустации арбузов и дынь, много свежей рыбы, местных фруктов и овощей - это то, что приводит в восторг гурманов. Хиты экскурсионной программы - Астраханский кремль, цветение лотосов в дельте Волги в августе и столица Золотой Орды - Сарай-Бату", - заключил Уманский.
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отдых в россии 2021 летом, каспийское море, евразия, северный кавказ, новости - туризм
12:34 17.07.2021
 
Туроператор назвал неочевидные направления для путешествий по России

Гендиректор "Алеан" Уманский назвал популярные неочевидные направления для путешествий по России

© Фото : Антон АгарковСкальные выступы в районе сел Гоор, которые туристы прозвали дагестанским "языком тролля"
Скальные выступы в районе сел Гоор, которые туристы прозвали дагестанским языком тролля - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Антон Агарков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туроператор "Алеан" составил топ неочевидных, но набирающих популярность направлений, которые россияне выбирают этим летом вместо моря, рассказал РИА Новости гендиректор компании Илья Уманский.
"Спрос на неочевидные направления вырос более чем 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Возглавляет рейтинг Северный Кавказ, интерес к которому вырос в 3,4 раза. Прежде всего речь идет о Дагестане и Северной Осетии. Это самые трендовые экскурсионные направления, а в случае с Дагестаном еще и с элементами пляжного туризма на Каспийском море, где купальный сезон длится с мая по сентябрь", - сообщил Уманский.
Глава компании отметил, что основные точки притяжения на Кавказе - самый большой песчаный бархан Евразии Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейская ГЭС, а также восточные базары, древние города, крепости, монастыри и высокогорные аулы. "Северная Осетия для туристов - это практически неизведанный регион. Также на этих направлениях приятный чек - они бюджетны и с точки зрения проживания, и с точки зрения трат", - добавил он.
Второе место у Башкирии, спрос на которую с 2019 года увеличился в почти в 3,4 раза. "Это направление впервые удивило во время первого этапа кешбэка. На него пришлось около 10% заявок. Туристы оценили не только уникальные лечебные факторы региона, но разнообразие природных ресурсов: водопады, пещеры, горы, реки и озера, леса", - рассказал Уманский.
Третье место у Карелии, которую выбирают 5% российских туристов. Спрос на нее за два года увеличился в 2,3 раза. "Жаркая погода увеличивает спрос на Карелию еще минимум на 15%. Это одно из самых прохладных направлений. В июле днем температура там составляет плюс 22 градуса, а в августе – плюс 20. В числе приверженцев направления - активная молодежь и семьи с детьми", - уточнил руководитель компании.
Четвертая строчка у Астрахани, спрос на которую увеличился почти в 2,3 раза с 2019 года. "Астрахань входит в пятерку гастрономичных направлений. Осетровые хозяйства, дегустации арбузов и дынь, много свежей рыбы, местных фруктов и овощей - это то, что приводит в восторг гурманов. Хиты экскурсионной программы - Астраханский кремль, цветение лотосов в дельте Волги в августе и столица Золотой Орды - Сарай-Бату", - заключил Уманский.
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Туризмотдых в России 2021 летомКаспийское мореЕвразияСеверный КавказНовости - Туризм
 
 
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