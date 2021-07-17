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В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек - РИА Новости, 17.07.2021
В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, причиной которых стал острый недостаток воды, сообщает агентство ISNA со ссылкой РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:29
2021-07-17T14:29
2021-07-17T14:34
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в мире
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ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, причиной которых стал острый недостаток воды, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти."Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - заявил замглавы провинции Амид Сабри Бур.Он добавил, что полиция задержала некоторых стрелявших и ведет поиски тех, кому удалось скрыться.На видео в соцсетях с протестов видно, как демонстранты поджигали шины с целью перекрыть дороги, а полиция пыталась разогнать толпу. Также на видео слышны звуки нескольких выстрелов.Агентство отмечает, что причиной недостатка воды в юго-западных регионах Ирана стала худшая за последние 50 лет засуха. По данным главы иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов в Иране, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город находится в красной зоне, то есть испытывает острую нехватку воды.
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иран, в мире
14:29 17.07.2021 (обновлено: 14:34 17.07.2021)
В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
ISNA: в Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости.
Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана
, причиной которых стал острый недостаток воды, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
"Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - заявил замглавы провинции Амид Сабри Бур.
Он добавил, что полиция задержала некоторых стрелявших и ведет поиски тех, кому удалось скрыться.
На видео в соцсетях с протестов видно, как демонстранты поджигали шины с целью перекрыть дороги, а полиция пыталась разогнать толпу. Также на видео слышны звуки нескольких выстрелов.
Агентство отмечает, что причиной недостатка воды в юго-западных регионах Ирана стала худшая за последние 50 лет засуха. По данным главы иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов в Иране, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город находится в красной зоне, то есть испытывает острую нехватку воды.