https://ria.ru/20210717/protesty-1741665947.html

В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек

В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек - РИА Новости, 17.07.2021

В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек

Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, причиной которых стал острый недостаток воды, сообщает агентство ISNA со ссылкой РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:29

2021-07-17T14:29

2021-07-17T14:34

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб во время протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, причиной которых стал острый недостаток воды, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти."Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - заявил замглавы провинции Амид Сабри Бур.Он добавил, что полиция задержала некоторых стрелявших и ведет поиски тех, кому удалось скрыться.На видео в соцсетях с протестов видно, как демонстранты поджигали шины с целью перекрыть дороги, а полиция пыталась разогнать толпу. Также на видео слышны звуки нескольких выстрелов.Агентство отмечает, что причиной недостатка воды в юго-западных регионах Ирана стала худшая за последние 50 лет засуха. По данным главы иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов в Иране, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город находится в красной зоне, то есть испытывает острую нехватку воды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/raisi-1737905394.html

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