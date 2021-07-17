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В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков
В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков - РИА Новости, 17.07.2021
В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков
Акция протеста против введения санитарных пропусков, в частности в барах и ресторанах, и обязательной вакцинации для медработников началась в субботу в Париже,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:24
2021-07-17T18:24
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
патриот
марин ле пен
франция
в мире
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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция протеста против введения санитарных пропусков, в частности в барах и ресторанах, и обязательной вакцинации для медработников началась в субботу в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.С призывом провести манифестацию выступил лидер партии глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт"). Ранее Филиппо заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Акция началась на площади Пале-Руаяль в первом округе французской столицы. Площадь полностью заполнена людьми. В толпе видно много французских триколоров. Периодически участники акции скандируют "Свобода, свобода!", "Макрона в отставку".По сообщению СМИ, ещё одна протестная акция по призыву движения "желтых жилетов" должна состояться в субботу на юге столицы.В среду, когда Франция отмечала национальный праздник - День взятия Бастилии - во многих городах страны люди вышли на протесты против санитарных пропусков. Парижская акция сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.
https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, патриот, марин ле пен, франция, в мире
16:24 17.07.2021 (обновлено: 18:24 17.07.2021)
 
В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков

В Париже началась акция протеста против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации

© AFP 2021 / Geoffroy Van der HasseltПолицейские и участники акции протеста против санитарных пропусков в Париже
Полицейские и участники акции протеста против санитарных пропусков в Париже - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AFP 2021 / Geoffroy Van der Hasselt
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция протеста против введения санитарных пропусков, в частности в барах и ресторанах, и обязательной вакцинации для медработников началась в субботу в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
С призывом провести манифестацию выступил лидер партии глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт"). Ранее Филиппо заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.
Акция началась на площади Пале-Руаяль в первом округе французской столицы. Площадь полностью заполнена людьми. В толпе видно много французских триколоров. Периодически участники акции скандируют "Свобода, свобода!", "Макрона в отставку".
По сообщению СМИ, ещё одна протестная акция по призыву движения "желтых жилетов" должна состояться в субботу на юге столицы.
В среду, когда Франция отмечала национальный праздник - День взятия Бастилии - во многих городах страны люди вышли на протесты против санитарных пропусков. Парижская акция сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона несогласованной акции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:30Распространение коронавируса
В Париже применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков
 
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