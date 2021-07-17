https://ria.ru/20210717/protest-1741687550.html

В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков

В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков - РИА Новости, 17.07.2021

В Париже началась акция протеста против санитарных пропусков

Акция протеста против введения санитарных пропусков, в частности в барах и ресторанах, и обязательной вакцинации для медработников началась в субботу в Париже,... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:24

2021-07-17T16:24

2021-07-17T18:24

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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Акция протеста против введения санитарных пропусков, в частности в барах и ресторанах, и обязательной вакцинации для медработников началась в субботу в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.С призывом провести манифестацию выступил лидер партии глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт"). Ранее Филиппо заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Акция началась на площади Пале-Руаяль в первом округе французской столицы. Площадь полностью заполнена людьми. В толпе видно много французских триколоров. Периодически участники акции скандируют "Свобода, свобода!", "Макрона в отставку".По сообщению СМИ, ещё одна протестная акция по призыву движения "желтых жилетов" должна состояться в субботу на юге столицы.В среду, когда Франция отмечала национальный праздник - День взятия Бастилии - во многих городах страны люди вышли на протесты против санитарных пропусков. Парижская акция сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Такие требования будут предъявляться ко всем лицам старше 12 лет. Вместе с тем для подростков от 12 до 17 лет будет сделана отсрочка, у них санитарный пропуск будут просить с 30 августа.

https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, патриот, марин ле пен, франция, в мире