К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели
К месту столкновения двух грузовых поездов в Приамурье из Зеи вылетели спасатели с оборудованием
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Спасатели из города Зея вылетели вертолетом к месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
"Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы с аэродрома города Зея на место происшествия в район железнодорожной ветки Улак-Эльга, где столкнулись два грузовых поезда", - сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
Отмечается, что спасатели оснащены необходимым оборудованием, позволяющим работать на таких происшествиях: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.
"Однако из-за сложных метеоусловий (сильная задымленность), вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека и еще несколько пострадали", - отмечает центр.
Дальневосточная железная дорога в свою очередь сообщает, что поезда столкнулись в 07.50 мск на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь".
"Вождение поездов на данном участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно без участия ОАО "РЖД". Дальневосточная железная дорога оказывает содействие ООО "Эльгауголь" в ликвидации последствий столкновения грузовых поездов. К месту происшествия отправлен восстановительный поезд ст. Тында", - уточняет пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
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