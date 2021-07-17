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К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели
К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели - РИА Новости, 17.07.2021
К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели
Спасатели из города Зея вылетели вертолетом к месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:04
2021-07-17T14:04
россия
дальневосточная железная дорога
ми-8
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Спасатели из города Зея вылетели вертолетом к месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).Ранее в субботу Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при столкновении грузовых поездов в Приамурье два человека погибли и двое пострадали, возбуждено уголовное дело."Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы с аэродрома города Зея на место происшествия в район железнодорожной ветки Улак-Эльга, где столкнулись два грузовых поезда", - сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.Отмечается, что спасатели оснащены необходимым оборудованием, позволяющим работать на таких происшествиях: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.Дальневосточная железная дорога в свою очередь сообщает, что поезда столкнулись в 07.50 мск на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь"."Вождение поездов на данном участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно без участия ОАО "РЖД". Дальневосточная железная дорога оказывает содействие ООО "Эльгауголь" в ликвидации последствий столкновения грузовых поездов. К месту происшествия отправлен восстановительный поезд ст. Тында", - уточняет пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
https://ria.ru/20210717/priamure-1741648120.html
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россия, дальневосточная железная дорога, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), ржд, зея (город), происшествия
14:04 17.07.2021
 
К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели

К месту столкновения двух грузовых поездов в Приамурье из Зеи вылетели спасатели с оборудованием

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав на подъезде к Крымскому мосту
Грузовой состав на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Спасатели из города Зея вылетели вертолетом к месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).
Ранее в субботу Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при столкновении грузовых поездов в Приамурье два человека погибли и двое пострадали, возбуждено уголовное дело.
Западно-Сибирская железная дорога - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
10:45
Два человека погибли при столкновении грузовых поездов в Приамурье
"Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы с аэродрома города Зея на место происшествия в район железнодорожной ветки Улак-Эльга, где столкнулись два грузовых поезда", - сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
Отмечается, что спасатели оснащены необходимым оборудованием, позволяющим работать на таких происшествиях: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.
"Однако из-за сложных метеоусловий (сильная задымленность), вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека и еще несколько пострадали", - отмечает центр.
Дальневосточная железная дорога в свою очередь сообщает, что поезда столкнулись в 07.50 мск на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь".
"Вождение поездов на данном участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно без участия ОАО "РЖД". Дальневосточная железная дорога оказывает содействие ООО "Эльгауголь" в ликвидации последствий столкновения грузовых поездов. К месту происшествия отправлен восстановительный поезд ст. Тында", - уточняет пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
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14 июля, 23:54
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РоссияДальневосточная железная дорогаМи-8Следственный комитет России (СК РФ)РЖДЗея (город)Происшествия
 
 
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