https://ria.ru/20210717/priamure-1741664253.html

К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели

К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели - РИА Новости, 17.07.2021

К месту столкновения грузовых поездов в Приамурье вылетели спасатели

Спасатели из города Зея вылетели вертолетом к месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:04

2021-07-17T14:04

2021-07-17T14:04

россия

дальневосточная железная дорога

ми-8

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

зея (город)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл – РИА Новости. Спасатели из города Зея вылетели вертолетом к месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).Ранее в субботу Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при столкновении грузовых поездов в Приамурье два человека погибли и двое пострадали, возбуждено уголовное дело."Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы с аэродрома города Зея на место происшествия в район железнодорожной ветки Улак-Эльга, где столкнулись два грузовых поезда", - сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.Отмечается, что спасатели оснащены необходимым оборудованием, позволяющим работать на таких происшествиях: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.Дальневосточная железная дорога в свою очередь сообщает, что поезда столкнулись в 07.50 мск на участке железной дороги Улак – Эльга, принадлежащей ООО "Эльгауголь"."Вождение поездов на данном участке выполняется угледобывающей компанией самостоятельно без участия ОАО "РЖД". Дальневосточная железная дорога оказывает содействие ООО "Эльгауголь" в ликвидации последствий столкновения грузовых поездов. К месту происшествия отправлен восстановительный поезд ст. Тында", - уточняет пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

https://ria.ru/20210717/priamure-1741648120.html

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россия

зея (город)

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россия, дальневосточная железная дорога, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), ржд, зея (город), происшествия