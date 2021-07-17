https://ria.ru/20210717/pravo-1741638403.html

Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ

Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ - РИА Новости, 17.07.2021

Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ

России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков, практики санкций за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека не... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:24

2021-07-17T09:24

2021-07-17T09:24

россия

госдума рф

европейский суд по правам человека

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741231288_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_7d9fece8ebe73caaadf5a1b348d5b195.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков, практики санкций за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека не существует, а чуть больше 10 лет назад ЕСПЧ сам отказывал в удовлетворении жалоб представителей ЛГБТ на нерегистрацию однополых браков, рассказала РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России. До этого Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."С моей точки зрения, учитывая практику принятых решений ЕСПЧ против других стран, не берем только Россию... Многие страны не исполняют эти решения. Некоторые даже не выплачивают компенсации или это делают с большой задержкой. И это практика сложившаяся", - сказала Ярмуш.Она добавила, что маловероятны какие-либо санкции против России, поскольку такой практики нет, но возможны иные последствия: "Может быть только некая репутационная составляющая, но опять же - наше внутреннее законодательство - это наш суверенитет". Юрист отметила, что по вопросам брака и семьи каждое суверенное государство может устанавливать свои правила и законы с учетом того, как этот аспект регулируется в конкретной стране.Кроме того, Ярмуш рассказала, что в "нулевых" ЕСПЧ рассматривал подобную жалобу от граждан Франции, и тогда решение было иным.Правда, тогда, уточнила юрист, мэр города, несмотря на возражения прокурора, зарегистрировал брак и выдал им свидетельство."Почему в России сейчас пытаются так надавить на законодательство, чтобы что-то изменили..." - задалась риторическим вопросом юрист.

https://ria.ru/20210716/slutskiy-1741572429.html

https://ria.ru/20210714/brak-1741223316.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, европейский суд по правам человека, франция, в мире