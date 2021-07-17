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Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ
Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ - РИА Новости, 17.07.2021
Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ
России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков, практики санкций за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека не... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:24
2021-07-17T09:24
россия
госдума рф
европейский суд по правам человека
франция
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков, практики санкций за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека не существует, а чуть больше 10 лет назад ЕСПЧ сам отказывал в удовлетворении жалоб представителей ЛГБТ на нерегистрацию однополых браков, рассказала РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России. До этого Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."С моей точки зрения, учитывая практику принятых решений ЕСПЧ против других стран, не берем только Россию... Многие страны не исполняют эти решения. Некоторые даже не выплачивают компенсации или это делают с большой задержкой. И это практика сложившаяся", - сказала Ярмуш.Она добавила, что маловероятны какие-либо санкции против России, поскольку такой практики нет, но возможны иные последствия: "Может быть только некая репутационная составляющая, но опять же - наше внутреннее законодательство - это наш суверенитет". Юрист отметила, что по вопросам брака и семьи каждое суверенное государство может устанавливать свои правила и законы с учетом того, как этот аспект регулируется в конкретной стране.Кроме того, Ярмуш рассказала, что в "нулевых" ЕСПЧ рассматривал подобную жалобу от граждан Франции, и тогда решение было иным.Правда, тогда, уточнила юрист, мэр города, несмотря на возражения прокурора, зарегистрировал брак и выдал им свидетельство."Почему в России сейчас пытаются так надавить на законодательство, чтобы что-то изменили..." - задалась риторическим вопросом юрист.
https://ria.ru/20210716/slutskiy-1741572429.html
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россия, госдума рф, европейский суд по правам человека, франция, в мире
09:24 17.07.2021
 
Юрист оценила возможность санкций за отказ от исполнения решений ЕСПЧ

Юрист Мария Ярмуш: России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России ничего не грозит за отказ от регистрации однополых браков, практики санкций за отказ от исполнения рекомендаций Европейского суда по правам человека не существует, а чуть больше 10 лет назад ЕСПЧ сам отказывал в удовлетворении жалоб представителей ЛГБТ на нерегистрацию однополых браков, рассказала РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России. До этого Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным
"С моей точки зрения, учитывая практику принятых решений ЕСПЧ против других стран, не берем только Россию... Многие страны не исполняют эти решения. Некоторые даже не выплачивают компенсации или это делают с большой задержкой. И это практика сложившаяся", - сказала Ярмуш.
Она добавила, что маловероятны какие-либо санкции против России, поскольку такой практики нет, но возможны иные последствия: "Может быть только некая репутационная составляющая, но опять же - наше внутреннее законодательство - это наш суверенитет". Юрист отметила, что по вопросам брака и семьи каждое суверенное государство может устанавливать свои правила и законы с учетом того, как этот аспект регулируется в конкретной стране.
Кроме того, Ярмуш рассказала, что в "нулевых" ЕСПЧ рассматривал подобную жалобу от граждан Франции, и тогда решение было иным.
"Было до этого решение ЕСПЧ по подобной жалобе, была подана жалоба граждан, желавших зарегистрировать брак, против Франции, двух мужчин. Прокурор местный был против, они пытались в ЕСПЧ доказать, что их подвергли дискриминации. И ЕСПЧ отказал им, посчитав, что Франция как суверенное государство может отказать регистрировать брак, если это противоречит внутреннему законодательству. Если не ошибаюсь, это был 2004 или 2006 год", - отметила она.
Правда, тогда, уточнила юрист, мэр города, несмотря на возражения прокурора, зарегистрировал брак и выдал им свидетельство.
"Почему в России сейчас пытаются так надавить на законодательство, чтобы что-то изменили..." - задалась риторическим вопросом юрист.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:20
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
 
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