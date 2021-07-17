https://ria.ru/20210717/potok-1741634941.html
Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 17.07.2021
Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал об итогах переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, в ходе которых... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T06:08
2021-07-17T06:08
2021-07-17T06:08
россия
северный поток — 2
ангела меркель
джо байден
германия
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украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал об итогах переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, в ходе которых затрагивалась тема газопровода "Северный поток — 2"На пресс-конференции после переговоров Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом США проект "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и Соединенных Штатов по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа.Как пишет Der Spiegel, добиться единства в оценке газопровода партнерам не удалось. При этом в США уже несколько лет существует сопротивление "Северному потоку — 2", затрагивающее все партии, напоминает издание.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надежный партнер США, неизвестно: при Трампе обсуждали и вводили различные пошлины, чтобы продавливать американские интересы. И при Байдене ничего из этого не отменили. Таких прямых угроз и нападок от России не было", - написал пользователь Supergrobi.""В США вот уже несколько лет существует сопротивление „Северному потоку — 2", затрагивающее все партии". А по какой причине возникло это сопротивление, никто так и не объяснил. Не может же оно зависеть только от экспортных желаний сланцевой индустрии!" – сыронизировал ach."О надежности России как поставщика: с 70-х годов мы покупаем газ у русских, все началось в разгар холодной войны. И уже тогда с американской стороны раздавались те же стенания: мол, не покупайте у русских, они будут пользоваться этим как средством давления. За прошедшие с тех пор почти 50 лет никаких проблем не было. Понятно, что поведение русских может в будущем измениться, но это относится и ко всем остальным", - заметил Out."Почему русский газ должен непременно поставляться через Украину, мне не понятно. В связи с энергетической революцией — отказом от угля — с моей точки зрения, преждевременным — нам в будущем понадобится много газа, чтобы заместить угольные электростанции. Этот газ должен будет поступать без помех, надежно и вне политических проблем в соответствие с договорами и оплаченными счетами. В этом отношении Россия пока была надежным поставщиком", - подчеркнул mycatandme."Что Байден понимает неверно: "Северный поток — 2" не делает нас более зависимыми от России, он делает нас более независимыми от Украины", - написал Maurice.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, германия, сша, украина, в мире
Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
Читатели немецкого издания Spiegel упрекнули США за "сопротивление" "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Немецкий журнал Der Spiegel
опубликовал материал об итогах переговоров президента США Джо Байдена
и канцлера ФРГ Ангелы Меркель
в Вашингтоне, в ходе которых затрагивалась тема газопровода "Северный поток — 2
"
На пресс-конференции после переговоров Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом США проект "Северный поток — 2" в контексте отношений с Россией
и Украиной
. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии
и Соединенных Штатов по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа.
Как пишет Der Spiegel, добиться единства в оценке газопровода партнерам не удалось. При этом в США уже несколько лет существует сопротивление "Северному потоку — 2", затрагивающее все партии, напоминает издание.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надежный партнер США, неизвестно: при Трампе обсуждали и вводили различные пошлины, чтобы продавливать американские интересы. И при Байдене ничего из этого не отменили. Таких прямых угроз и нападок от России не было", - написал пользователь Supergrobi.
""В США вот уже несколько лет существует сопротивление „Северному потоку — 2", затрагивающее все партии". А по какой причине возникло это сопротивление, никто так и не объяснил. Не может же оно зависеть только от экспортных желаний сланцевой индустрии!" – сыронизировал ach.
"О надежности России как поставщика: с 70-х годов мы покупаем газ у русских, все началось в разгар холодной войны. И уже тогда с американской стороны раздавались те же стенания: мол, не покупайте у русских, они будут пользоваться этим как средством давления. За прошедшие с тех пор почти 50 лет никаких проблем не было. Понятно, что поведение русских может в будущем измениться, но это относится и ко всем остальным", - заметил Out.
"Почему русский газ должен непременно поставляться через Украину, мне не понятно. В связи с энергетической революцией — отказом от угля — с моей точки зрения, преждевременным — нам в будущем понадобится много газа, чтобы заместить угольные электростанции. Этот газ должен будет поступать без помех, надежно и вне политических проблем в соответствие с договорами и оплаченными счетами. В этом отношении Россия пока была надежным поставщиком", - подчеркнул mycatandme.
"Что Байден понимает неверно: "Северный поток — 2" не делает нас более зависимыми от России, он делает нас более независимыми от Украины", - написал Maurice.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>