https://ria.ru/20210717/posadka-1741683117.html

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске - РИА Новости, 17.07.2021

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:29

2021-07-17T17:29

2021-07-17T18:19

boeing 777

москва

южно-сахалинск

нижневартовск

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 17 июл — РИА Новости. Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре."Семнадцатого июля в 16:44 в аэропорту г. Нижневартовска произвел вынужденную посадку Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс 6274 сообщением Южно-Сахалинск — Москва (Шереметьево)". Экипаж принял данное решение из-за ухудшения состояния здоровья пассажира", — сообщили в прокуратуре.В надзорном ведомстве отметили, что в аэропорту Нижневартовска пассажирке оказали медицинскую помощь и доставили в городскую больницу.Самолет вылетел по маршруту следования в 17:45 по местному времени.

https://ria.ru/20210713/posadka-1741118467.html

москва

южно-сахалинск

нижневартовск

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2021

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boeing 777, москва, южно-сахалинск, нижневартовск, шереметьево (аэропорт), происшествия