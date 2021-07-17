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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске - РИА Новости, 17.07.2021
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске
Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:29
2021-07-17T18:19
boeing 777
москва
южно-сахалинск
нижневартовск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 17 июл — РИА Новости. Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре."Семнадцатого июля в 16:44 в аэропорту г. Нижневартовска произвел вынужденную посадку Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс 6274 сообщением Южно-Сахалинск — Москва (Шереметьево)". Экипаж принял данное решение из-за ухудшения состояния здоровья пассажира", — сообщили в прокуратуре.В надзорном ведомстве отметили, что в аэропорту Нижневартовска пассажирке оказали медицинскую помощь и доставили в городскую больницу.Самолет вылетел по маршруту следования в 17:45 по местному времени.
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москва
южно-сахалинск
нижневартовск
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boeing 777, москва, южно-сахалинск, нижневартовск, шереметьево (аэропорт), происшествия
17:29 17.07.2021 (обновлено: 18:19 17.07.2021)
 
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

Boeing 777 авиакомпании "Россия" совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТЮМЕНЬ, 17 июл — РИА Новости. Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
"Семнадцатого июля в 16:44 в аэропорту г. Нижневартовска произвел вынужденную посадку Boeing 777 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс 6274 сообщением Южно-Сахалинск — Москва (Шереметьево)". Экипаж принял данное решение из-за ухудшения состояния здоровья пассажира", — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:44
В Новгородской области мотодельтаплан совершил аварийную посадку
В надзорном ведомстве отметили, что в аэропорту Нижневартовска пассажирке оказали медицинскую помощь и доставили в городскую больницу.
Самолет вылетел по маршруту следования в 17:45 по местному времени.
 
Boeing 777МоскваЮжно-СахалинскНижневартовскШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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