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В ДНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Донецке
В ДНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Донецке - РИА Новости, 17.07.2021
В ДНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Донецке
По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщил в субботу на брифинге пресс-офицер министерства госбезопасности... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:59
2021-07-17T11:59
мгб днр
донецкая народная республика
денис пушилин
михаил попов
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщил в субботу на брифинге пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов.Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков."МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР "террористический акт", - сказал Попов.По его словам, по предварительному заключению экспертов, взрывное устройство было приведено в действие минным взрывателем МВ3К "карандаш", составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста."Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения", - сказал Попов.Он отметил, что подрыв газопровода произошел практически сразу, "таким образом нарушив преступные планы украинской стороны".
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мгб днр, донецкая народная республика, денис пушилин, михаил попов, донецк (донецкая область), украина, в мире
11:59 17.07.2021
 
В ДНР возбудили уголовное дело после подрыва газопровода в Донецке

В ДНР возбудили уголовное дело по статье "теракт" после подрыва газопровода в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПолиция в Донецке
Полиция в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщил в субботу на брифинге пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов.
Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденовском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.
"МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР "террористический акт", - сказал Попов.
По его словам, по предварительному заключению экспертов, взрывное устройство было приведено в действие минным взрывателем МВ3К "карандаш", составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста.
"Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения", - сказал Попов.
Он отметил, что подрыв газопровода произошел практически сразу, "таким образом нарушив преступные планы украинской стороны".
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МГБ ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМихаил ПоповДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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