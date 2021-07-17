17:04 17.07.2021 (обновлено: 18:16 17.07.2021)
Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова: Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании, его зарегистрировали
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной на территории РФ и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Пивоваров в настоящее время находится под арестом.
"Что касается регистрации, независимо от того, что он (Пивоваров) находится во ФСИНе, пассивное право его не поражено, он имеет право участвовать в кампании и он... зарегистрирован у нас как кандидат от партии "Яблоко" по региональной группе 89", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в субботу.
Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест, однако Краснодарский краевой суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
Ранее также сообщалось, что Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Пивоварова по делу об осуществлении деятельности НКО-иноагента "Открытый Петербург"* на 50 тысяч рублей.
* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.