https://ria.ru/20210717/pivovarov-1741680434.html

Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании, заявила Памфилова

Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.07.2021

Пивоваров имеет право участвовать в думской кампании, заявила Памфилова

Российский Центризбирком зарегистрировал кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной на... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:04

2021-07-17T17:04

2021-07-17T18:16

элла памфилова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

краснодарский краевой суд

михаил ходорковский

краснодар

сша

россия

открытая россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком зарегистрировал кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной на территории РФ и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.Пивоваров в настоящее время находится под арестом."Что касается регистрации, независимо от того, что он (Пивоваров) находится во ФСИНе, пассивное право его не поражено, он имеет право участвовать в кампании и он... зарегистрирован у нас как кандидат от партии "Яблоко" по региональной группе 89", - заявила Памфилова на заседании ЦИК в субботу.Пивоваров был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест, однако Краснодарский краевой суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений.Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement*, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".Ранее также сообщалось, что Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал Пивоварова по делу об осуществлении деятельности НКО-иноагента "Открытый Петербург"* на 50 тысяч рублей.* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, краснодарский краевой суд, михаил ходорковский, краснодар, сша, россия, открытая россия, политика