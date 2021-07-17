В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками двух сел из минометов и БМП
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу утром из минометов и БМП обстреляли два села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) – Новоласпа (юг ДНР - ред.), совершено 70 выстрелов из БМП; Водяное (под контролем Киева - ред.) - Коминтерново (село на юге ДНР - ред.), выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.