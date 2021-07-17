В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки населенных пунктов Желобок и Молодежное со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в четверг также два раза открывали огонь по территории республики.
"За истекшие сутки (16 июля - ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок и Молодежное, используя гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.