00:44 17.07.2021 (обновлено: 07:28 17.07.2021)
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики"
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров раскритиковал Германию и США из-за "Северного потока — 2"
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию. Соответствующий релиз опубликован на сайте офиса Зеленского.
Никифоров выразил благодарность Байдену и Меркель за поддержку "территориальной целостности" Украины, а также за содействие в вопросе продолжения транзита газа и заявления о том, что нельзя позволить России "использовать "Северный поток — 2 " как оружие". "Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - посетовал пресс-секретарь.
При этом он напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". По его словам, Зеленский надеется, что "самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам". "И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.
Ранее Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. В числе прочего она обсудила с президентом Байденом защиту от "российской агрессии" и ситуацию с "Северным потоком — 2". По итогам встречи они подписали "Вашингтонскую декларацию" о принципах отношений между Германией и США.