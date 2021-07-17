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https://ria.ru/20210717/nikiforov-1741629228.html
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики"
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" - РИА Новости, 17.07.2021
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики"
Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T00:44
2021-07-17T07:28
россия
северный поток — 2
владимир зеленский
ангела меркель
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию. Соответствующий релиз опубликован на сайте офиса Зеленского.Никифоров выразил благодарность Байдену и Меркель за поддержку "территориальной целостности" Украины, а также за содействие в вопросе продолжения транзита газа и заявления о том, что нельзя позволить России "использовать "Северный поток — 2 " как оружие". "Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - посетовал пресс-секретарь.При этом он напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". По его словам, Зеленский надеется, что "самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам". "И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.Ранее Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. В числе прочего она обсудила с президентом Байденом защиту от "российской агрессии" и ситуацию с "Северным потоком — 2". По итогам встречи они подписали "Вашингтонскую декларацию" о принципах отношений между Германией и США.
https://ria.ru/20210716/sdacha-1741472481.html
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россия, северный поток — 2, владимир зеленский, ангела меркель, джо байден, сша, украина, в мире
00:44 17.07.2021 (обновлено: 07:28 17.07.2021)
 
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики"

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров раскритиковал Германию и США из-за "Северного потока — 2"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию. Соответствующий релиз опубликован на сайте офиса Зеленского.
Никифоров выразил благодарность Байдену и Меркель за поддержку "территориальной целостности" Украины, а также за содействие в вопросе продолжения транзита газа и заявления о том, что нельзя позволить России "использовать "Северный поток — 2 " как оружие". "Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - посетовал пресс-секретарь.
При этом он напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". По его словам, Зеленский надеется, что "самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам". "И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.
Ранее Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. В числе прочего она обсудила с президентом Байденом защиту от "российской агрессии" и ситуацию с "Северным потоком — 2". По итогам встречи они подписали "Вашингтонскую декларацию" о принципах отношений между Германией и США.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 06:14
В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
 
РоссияСеверный поток — 2Владимир ЗеленскийАнгела МеркельДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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