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В Киеве заявили о бессилии НАТО в войне с Россией
В Киеве заявили о бессилии НАТО в войне с Россией - РИА Новости, 17.07.2021
В Киеве заявили о бессилии НАТО в войне с Россией
Членство в НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией, считает профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль. Об этом он написал в... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:48
2021-07-17T19:35
россия
нато
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Членство в НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией, считает профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль. Об этом он написал в колонке в журнале "Український тиждень". В Европе, по его словам, многие положительно относятся к России. Эксперт усомнился в том, что миролюбиво настроенные французы и немцы захотят защищать малоизвестную Украину в войне с русскими. Кроме того, Мотыль заявил, что большинство европейских армий неспособны на серьезную военную операцию из-за плачевного состояния и отсутствия боевого опыта.По словам политолога, на континенте устарела транспортная сеть, и для переброски войск и техники может понадобиться "несколько недель, а то и месяцев". Также он призвал не рассчитывать на США, так как их вооруженные силы находятся за океаном. Если же армии Североатлантического альянса доберутся до места, нет гарантий, что они смогут быстро включиться в боевые действия и сыграть положительную для Киева роль, добавил Мотыль. Еще одна проблема — пятая статья НАТО, обязывающая членов организации к взаимопомощи в случае нападения, считает эксперт. По его словам, из этого пункта соглашения следует, что применение вооруженных сил не гарантировано, и каждый член блока решает, какие действия предпринять. "Это означает, что немцы имеют право считать саммит президентов необходимым действием, французы — резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, итальянцы — конференцию литераторов и тому подобное", — пояснил политолог. Он подчеркнул, что членство в НАТО для Украины — не панацея и что безопасность страны зависит только от нее самой. Однако Киеву все же следует присоединиться к альянсу, чтобы отдалиться от Москвы и получать поддержку от Запада, уверен эксперт. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент республики принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210712/proval-1740988285.html
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россия, нато, сша, украина, в мире
16:48 17.07.2021 (обновлено: 19:35 17.07.2021)
 
В Киеве заявили о бессилии НАТО в войне с Россией

Украинский профессор Мотыль заявил о бессилии НАТО в войне с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Членство в НАТО не поможет Украине в случае войны с Россией, считает профессор политологии Рутгерского университета Александр Мотыль. Об этом он написал в колонке в журнале "Український тиждень".
В Европе, по его словам, многие положительно относятся к России. Эксперт усомнился в том, что миролюбиво настроенные французы и немцы захотят защищать малоизвестную Украину в войне с русскими.
"Уровень жизни в Европе высокий, память о Второй мировой войне еще жива, склонность к согласию большая, а Украина далеко", — написал он.
Кроме того, Мотыль заявил, что большинство европейских армий неспособны на серьезную военную операцию из-за плачевного состояния и отсутствия боевого опыта.
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"Если война с Россией будет короткой, очень возможно, что натовские силы до Украины даже не доедут", — продолжил он.
Если же армии Североатлантического альянса доберутся до места, нет гарантий, что они смогут быстро включиться в боевые действия и сыграть положительную для Киева роль, добавил Мотыль.
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Еще одна проблема — пятая статья НАТО, обязывающая членов организации к взаимопомощи в случае нападения, считает эксперт. По его словам, из этого пункта соглашения следует, что применение вооруженных сил не гарантировано, и каждый член блока решает, какие действия предпринять.
"Это означает, что немцы имеют право считать саммит президентов необходимым действием, французы — резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, итальянцы — конференцию литераторов и тому подобное", — пояснил политолог.
Он подчеркнул, что членство в НАТО для Украины — не панацея и что безопасность страны зависит только от нее самой. Однако Киеву все же следует присоединиться к альянсу, чтобы отдалиться от Москвы и получать поддержку от Запада, уверен эксперт.
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Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в организацию Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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