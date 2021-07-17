https://ria.ru/20210717/myasnikov-1741669553.html
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков - РИА Новости, 17.07.2021
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:10
2021-07-17T15:10
2021-07-17T15:10
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Однако Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки."Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" — отметил врач.После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.При этом наибольшую опасность представляет "стреляющая болезнь": тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину, подытожил специалист.
https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
Доктор Мясников заявил о смертельной опасности отеков
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
.
По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Однако Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки.
"Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" — отметил врач.
После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.
При этом наибольшую опасность представляет "стреляющая болезнь": тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину, подытожил специалист.