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Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков - РИА Новости, 17.07.2021
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:10
2021-07-17T15:10
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Однако Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки."Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" — отметил врач.После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.При этом наибольшую опасность представляет "стреляющая болезнь": тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину, подытожил специалист.
https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
15:10 17.07.2021
 
Мясников предупредил о смертельной опасности отеков

Доктор Мясников заявил о смертельной опасности отеков

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли. Однако Мясников предостерег от использования мочегонных, поскольку они сами порой провоцируют отеки.
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"Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!" — отметил врач.
После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу.
При этом наибольшую опасность представляет "стреляющая болезнь": тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину, подытожил специалист.
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