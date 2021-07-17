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В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана
В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана - РИА Новости, 17.07.2021
В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтоплана в Белгородской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:24
2021-07-17T12:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтоплана в Белгородской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.При этом, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента погиб пилот мотодельтаплана. Данные личности пока устанавливаются."Сегодня, 17 июля, примерно в 8 часов 50 минут, в районе села Чернянка Белгородской области жесткую посадку совершил мотодельтоплан", - сказала Короткова.По ее словам, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка. Она отметила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия
12:24 17.07.2021 (обновлено: 12:26 17.07.2021)
 
В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана

В Белгородской области начали проверку после гибели пилота мотодельтаплана при жесткой посадке

© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкВ полете - мотодельтаплан
В полете - мотодельтаплан - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтоплана в Белгородской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.
При этом, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента погиб пилот мотодельтаплана. Данные личности пока устанавливаются.
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"Сегодня, 17 июля, примерно в 8 часов 50 минут, в районе села Чернянка Белгородской области жесткую посадку совершил мотодельтоплан", - сказала Короткова.
По ее словам, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка. Она отметила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьПроисшествия
 
 
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