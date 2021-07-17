https://ria.ru/20210717/motodeltaplan-1741655693.html

В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана

В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана - РИА Новости, 17.07.2021

В Белгородской области погиб пилот мотодельтаплана

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтоплана в Белгородской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:24

2021-07-17T12:24

2021-07-17T12:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтоплана в Белгородской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Короткова.При этом, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента погиб пилот мотодельтаплана. Данные личности пока устанавливаются."Сегодня, 17 июля, примерно в 8 часов 50 минут, в районе села Чернянка Белгородской области жесткую посадку совершил мотодельтоплан", - сказала Короткова.По ее словам, для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал белгородский транспортный прокурор Виталий Бавыка. Она отметила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575356445.html

https://ria.ru/20210713/posadka-1741118467.html

россия

белгородская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия