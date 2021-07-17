https://ria.ru/20210717/moskva-1741657937.html
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре - РИА Новости, 17.07.2021
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
В столичном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду в Москве в субботу, сообщение опубликовано на сайте министерства. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:57
2021-07-17T12:57
2021-07-17T13:56
михаил леус
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общество
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду в Москве в субботу, сообщение опубликовано на сайте министерства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами по г. Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам – обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулём из-за прогнозируемого ливня с грозой, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом, воздух прогреется до плюс 32 градусов."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210717/moskva-1741643191.html
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михаил леус, москва, общество
12:57 17.07.2021 (обновлено: 13:56 17.07.2021)
Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
В столичном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
В столичном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду в Москве в субботу, сообщение опубликовано на сайте министерства
.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами по г. Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, пешеходам – обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Москвичей просят быть внимательными на улице и за рулём из-за прогнозируемого ливня с грозой, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус
сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом, воздух прогреется до плюс 32 градусов.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.