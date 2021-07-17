https://ria.ru/20210717/moskva-1741649923.html

В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.07.2021

В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4561, Подмосковье - 2541, Санкт-Петербурге - 1957, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:08

2021-07-17T11:08

2021-07-17T11:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4561, Подмосковье - 2541, Санкт-Петербурге - 1957, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4561, 2. Московская область - 2541, 3. Санкт-Петербург - 1957", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 28, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 12.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649275.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество