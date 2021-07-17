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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/moskva-1741649923.html
В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.07.2021
В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4561, Подмосковье - 2541, Санкт-Петербурге - 1957, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:08
2021-07-17T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4561, Подмосковье - 2541, Санкт-Петербурге - 1957, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 4561, 2. Московская область - 2541, 3. Санкт-Петербург - 1957", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 28, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 12.
https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649275.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
11:08 17.07.2021
 
В Москве выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4561 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 4561, Подмосковье - 2541, Санкт-Петербурге - 1957, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4561, 2. Московская область - 2541, 3. Санкт-Петербург - 1957", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 28, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 12.
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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