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Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом
Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом - РИА Новости, 17.07.2021
Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом
Переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:38
2021-07-17T09:38
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера, с грозами, местами не исключен град. Максимальная температура воздуха плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33. Сегодня в Москве десятый день подряд с температурой выше плюс 30", - сказал Леус.По его словам, разброс по количеству осадков будет очень большим, где-то выпадет меньше миллиметра осадков, а где-то до 20 миллиметров.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20210716/gorsluzhby-1741602860.html
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество
09:38 17.07.2021
 
Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом

В Москве в субботу ожидаются кратковременные ливни, местами град и до плюс 32

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера, с грозами, местами не исключен град. Максимальная температура воздуха плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33. Сегодня в Москве десятый день подряд с температурой выше плюс 30", - сказал Леус.
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По его словам, разброс по количеству осадков будет очень большим, где-то выпадет меньше миллиметра осадков, а где-то до 20 миллиметров.
Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
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