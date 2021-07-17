https://ria.ru/20210717/moskva-1741643191.html

Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом

Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом - РИА Новости, 17.07.2021

Москвичей предупредили о кратковременных ливнях с градом

Переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:38

2021-07-17T09:38

2021-07-17T09:38

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом ожидают москвичей в субботу, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера, с грозами, местами не исключен град. Максимальная температура воздуха плюс 30-32, в Подмосковье плюс 28-33. Сегодня в Москве десятый день подряд с температурой выше плюс 30", - сказал Леус.По его словам, разброс по количеству осадков будет очень большим, где-то выпадет меньше миллиметра осадков, а где-то до 20 миллиметров.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление понизится и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20210716/gorsluzhby-1741602860.html

https://ria.ru/20210715/zhara-1741316300.html

москва

московская область (подмосковье)

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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество