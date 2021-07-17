https://ria.ru/20210717/molodezh-1741659346.html

Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной

Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной - РИА Новости, 17.07.2021

Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной

Молодежная работа в рамках Союзного государства Беларуси и России должна быть неформализованной и реальной, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:07

2021-07-17T13:07

2021-07-17T13:07

союзное государство

россия

павел красноруцкий

российский союз молодежи

евразийский экономический союз

дмитрий мезенцев

снг

белоруссия

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Молодежная работа в рамках Союзного государства Беларуси и России должна быть неформализованной и реальной, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на конференции "Молодежь – за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи".Конференция прошла в рамках программы Дней молодежи фестиваля "Славянский базар в Витебске". В ней приняли участие представители Российского союза молодежи (РСМ), Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского комитета молодежных организаций, а также Молодежного парламента при Совете Республики Национального собрания Беларуси."Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была реальной, полной, интересной, неформализованной. Не работой, которая продавливается сверху, а работой тех людей, которые, чувствуют, горят интересами и судьбой своей страны", – приводит Sputnik слова Мезенцева.Он подчеркнул, что отношения России и Беларуси носят особый характер. Сотрудничество двух стран во многом является примером стратегического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, СНГ."И взаимодействие наше дает очевидный результат", – отметил госсекретарь.В свою очередь, председатель РСМ и член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий подчеркнул, что Российско-Белорусский союз молодежи – это организация, которая очень хорошо демонстрирует принципы функционирования Союзного государства."Мы сохраняем автономность двух крупнейших молодежных организаций России и Беларуси (РСМ и БРСМ) и при этом создаем условия для развития и самореализации нашей молодежи, используя ресурсы, практики и возможности обеих сторон", – сказал он.По его словам, для этого партнерства есть исторические и культурологические основания, а также огромный потенциал, который должен работать на благо молодежи двух стран."Сейчас мы вошли в процесс модернизации совместной работы, чтобы вести ее, учитывая запросы и потребности современной молодежи, а также актуальные задачи государственной молодежной политики", – заключил он.Среди предложений об активизации совместной работы, прозвучавших на конференции, - акции по патриотическому воспитанию, расширение информационной работы, укрепление горизонтальных связей между сверстниками двух стран, в том числе, через молодежный туризм, развитие сотрудничества вузов приграничных областей, реализация совместных проектов по молодежному предпринимательству и другие.Госсекретарь в ходе дискуссии особо подчеркнул необходимость более активного включения молодежи в мероприятия по сохранению исторической памяти, ее объединения в противостоянии беспрецедентным попыткам переписать историю Великой Отечественной войны."Мы обязаны максимально поддерживать позиции президента России и президента Белоруссии, когда они проявляют особое уважение к ветеранам, когда они неизменно подчеркивают значение подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Мы видим как последовательно национальные лидеры не соглашаются с фальсификацией, которая потоком сегодня проливается на наши страны с Запада", - сказал Мезенцев.По словам госсекретаря, одна из задач молодежных лидеров в разработке конкретных проектов совместной работы - "дать возможность вашим сверстникам прочувствовать радость победы, малой или большой, и радость труда, радость исполнения задачи, которую либо ими самими поставлены, либо поставлены с рамках коллектива". "Если он это умеет, он всю жизнь успешен", - отметил Мезенцев.Он, в частности, поддержал прозвучавшие на конференции предложения в сфере молодежного предпринимательства."Молодежное предпринимательство - по сути без ограничений программа на долгие годы. Только сейчас надо очень четко понять, что это - помощь в повышении квалификации, помощь в получении квалификации, в трудоустройстве, погружении в те методики и навыки, которые дают тебе конкурентные преимущества на рынке труда", - заметил Мезенцев.Госсекретарь также предложил молодежным организациям обсудить создание совместной кадровой школы для молодых людей двух стран по примеру российской Школы лидеров, через которую прошло уже более 200 тысяч человек. "Не обязательно, что он потом станет главой района или директором завода. Но то, что он получит новые знания, то, что у него будет иной кругозор, то, что он повстречается с интересными людьми, которые уже состоялись - тут нет сомнений, это тоже можно поддержать", - сказал Мезенцев.РБСМ был учрежден в мае 2000 года и действует на территории двух стран. Сегодня РБСМ является союзом общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем союза реализованы международные молодежные проекты "Русская Зима", "Молодежь за Союзное государство", ММЛ "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна" ("Королева студенчества") и многие другие.

https://ria.ru/20210714/gromyko-1741226276.html

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html

https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html

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белоруссия

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россия, павел красноруцкий, российский союз молодежи, евразийский экономический союз, дмитрий мезенцев, снг, белоруссия