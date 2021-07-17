Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210717/molodezh-1741659346.html
Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной
Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной - РИА Новости, 17.07.2021
Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной
Молодежная работа в рамках Союзного государства Беларуси и России должна быть неформализованной и реальной, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:07
2021-07-17T13:07
союзное государство
россия
павел красноруцкий
российский союз молодежи
евразийский экономический союз
дмитрий мезенцев
снг
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637164_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_485dfd5c4c62d838aa8436365b02eed0.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Молодежная работа в рамках Союзного государства Беларуси и России должна быть неформализованной и реальной, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на конференции "Молодежь – за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи".Конференция прошла в рамках программы Дней молодежи фестиваля "Славянский базар в Витебске". В ней приняли участие представители Российского союза молодежи (РСМ), Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского комитета молодежных организаций, а также Молодежного парламента при Совете Республики Национального собрания Беларуси."Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была реальной, полной, интересной, неформализованной. Не работой, которая продавливается сверху, а работой тех людей, которые, чувствуют, горят интересами и судьбой своей страны", – приводит Sputnik слова Мезенцева.Он подчеркнул, что отношения России и Беларуси носят особый характер. Сотрудничество двух стран во многом является примером стратегического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, СНГ."И взаимодействие наше дает очевидный результат", – отметил госсекретарь.В свою очередь, председатель РСМ и член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий подчеркнул, что Российско-Белорусский союз молодежи – это организация, которая очень хорошо демонстрирует принципы функционирования Союзного государства."Мы сохраняем автономность двух крупнейших молодежных организаций России и Беларуси (РСМ и БРСМ) и при этом создаем условия для развития и самореализации нашей молодежи, используя ресурсы, практики и возможности обеих сторон", – сказал он.По его словам, для этого партнерства есть исторические и культурологические основания, а также огромный потенциал, который должен работать на благо молодежи двух стран."Сейчас мы вошли в процесс модернизации совместной работы, чтобы вести ее, учитывая запросы и потребности современной молодежи, а также актуальные задачи государственной молодежной политики", – заключил он.Среди предложений об активизации совместной работы, прозвучавших на конференции, - акции по патриотическому воспитанию, расширение информационной работы, укрепление горизонтальных связей между сверстниками двух стран, в том числе, через молодежный туризм, развитие сотрудничества вузов приграничных областей, реализация совместных проектов по молодежному предпринимательству и другие.Госсекретарь в ходе дискуссии особо подчеркнул необходимость более активного включения молодежи в мероприятия по сохранению исторической памяти, ее объединения в противостоянии беспрецедентным попыткам переписать историю Великой Отечественной войны."Мы обязаны максимально поддерживать позиции президента России и президента Белоруссии, когда они проявляют особое уважение к ветеранам, когда они неизменно подчеркивают значение подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Мы видим как последовательно национальные лидеры не соглашаются с фальсификацией, которая потоком сегодня проливается на наши страны с Запада", - сказал Мезенцев.По словам госсекретаря, одна из задач молодежных лидеров в разработке конкретных проектов совместной работы - "дать возможность вашим сверстникам прочувствовать радость победы, малой или большой, и радость труда, радость исполнения задачи, которую либо ими самими поставлены, либо поставлены с рамках коллектива". "Если он это умеет, он всю жизнь успешен", - отметил Мезенцев.Он, в частности, поддержал прозвучавшие на конференции предложения в сфере молодежного предпринимательства."Молодежное предпринимательство - по сути без ограничений программа на долгие годы. Только сейчас надо очень четко понять, что это - помощь в повышении квалификации, помощь в получении квалификации, в трудоустройстве, погружении в те методики и навыки, которые дают тебе конкурентные преимущества на рынке труда", - заметил Мезенцев.Госсекретарь также предложил молодежным организациям обсудить создание совместной кадровой школы для молодых людей двух стран по примеру российской Школы лидеров, через которую прошло уже более 200 тысяч человек. "Не обязательно, что он потом станет главой района или директором завода. Но то, что он получит новые знания, то, что у него будет иной кругозор, то, что он повстречается с интересными людьми, которые уже состоялись - тут нет сомнений, это тоже можно поддержать", - сказал Мезенцев.РБСМ был учрежден в мае 2000 года и действует на территории двух стран. Сегодня РБСМ является союзом общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем союза реализованы международные молодежные проекты "Русская Зима", "Молодежь за Союзное государство", ММЛ "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна" ("Королева студенчества") и многие другие.
https://ria.ru/20210714/gromyko-1741226276.html
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html
https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739406249.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637164_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_dd0cd5575348aa805af0d3536873ed3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел красноруцкий, российский союз молодежи, евразийский экономический союз, дмитрий мезенцев, снг, белоруссия
13:07 17.07.2021
 
Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной

Госсекретарь СГ Мезенцев: молодежная работа в Союзном государстве должна быть реальной

© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Молодежная работа в рамках Союзного государства Беларуси и России должна быть неформализованной и реальной, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев на конференции "Молодежь – за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи".
Конференция прошла в рамках программы Дней молодежи фестиваля "Славянский базар в Витебске". В ней приняли участие представители Российского союза молодежи (РСМ), Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусского комитета молодежных организаций, а также Молодежного парламента при Совете Республики Национального собрания Беларуси.
"Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была реальной, полной, интересной, неформализованной. Не работой, которая продавливается сверху, а работой тех людей, которые, чувствуют, горят интересами и судьбой своей страны", – приводит Sputnik слова Мезенцева.
Он подчеркнул, что отношения России и Беларуси носят особый характер. Сотрудничество двух стран во многом является примером стратегического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, СНГ.
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко во время круглого стола - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:49Союзное государство
Громыко: нужно создать идентичность гражданина Союзного государства
"И взаимодействие наше дает очевидный результат", – отметил госсекретарь.
В свою очередь, председатель РСМ и член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий подчеркнул, что Российско-Белорусский союз молодежи – это организация, которая очень хорошо демонстрирует принципы функционирования Союзного государства.
"Мы сохраняем автономность двух крупнейших молодежных организаций России и Беларуси (РСМ и БРСМ) и при этом создаем условия для развития и самореализации нашей молодежи, используя ресурсы, практики и возможности обеих сторон", – сказал он.
По его словам, для этого партнерства есть исторические и культурологические основания, а также огромный потенциал, который должен работать на благо молодежи двух стран.
"Сейчас мы вошли в процесс модернизации совместной работы, чтобы вести ее, учитывая запросы и потребности современной молодежи, а также актуальные задачи государственной молодежной политики", – заключил он.
Среди предложений об активизации совместной работы, прозвучавших на конференции, - акции по патриотическому воспитанию, расширение информационной работы, укрепление горизонтальных связей между сверстниками двух стран, в том числе, через молодежный туризм, развитие сотрудничества вузов приграничных областей, реализация совместных проектов по молодежному предпринимательству и другие.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 22:42
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Госсекретарь в ходе дискуссии особо подчеркнул необходимость более активного включения молодежи в мероприятия по сохранению исторической памяти, ее объединения в противостоянии беспрецедентным попыткам переписать историю Великой Отечественной войны.
"Мы обязаны максимально поддерживать позиции президента России и президента Белоруссии, когда они проявляют особое уважение к ветеранам, когда они неизменно подчеркивают значение подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Мы видим как последовательно национальные лидеры не соглашаются с фальсификацией, которая потоком сегодня проливается на наши страны с Запада", - сказал Мезенцев.
По словам госсекретаря, одна из задач молодежных лидеров в разработке конкретных проектов совместной работы - "дать возможность вашим сверстникам прочувствовать радость победы, малой или большой, и радость труда, радость исполнения задачи, которую либо ими самими поставлены, либо поставлены с рамках коллектива". "Если он это умеет, он всю жизнь успешен", - отметил Мезенцев.
Он, в частности, поддержал прозвучавшие на конференции предложения в сфере молодежного предпринимательства.
"Молодежное предпринимательство - по сути без ограничений программа на долгие годы. Только сейчас надо очень четко понять, что это - помощь в повышении квалификации, помощь в получении квалификации, в трудоустройстве, погружении в те методики и навыки, которые дают тебе конкурентные преимущества на рынке труда", - заметил Мезенцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
1 июля, 14:03Союзное государство
Лукашенко призвал укреплять СМИ Союзного государства
Госсекретарь также предложил молодежным организациям обсудить создание совместной кадровой школы для молодых людей двух стран по примеру российской Школы лидеров, через которую прошло уже более 200 тысяч человек. "Не обязательно, что он потом станет главой района или директором завода. Но то, что он получит новые знания, то, что у него будет иной кругозор, то, что он повстречается с интересными людьми, которые уже состоялись - тут нет сомнений, это тоже можно поддержать", - сказал Мезенцев.
РБСМ был учрежден в мае 2000 года и действует на территории двух стран. Сегодня РБСМ является союзом общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" и общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Деятельность РБСМ направлена на развитие российско-белорусского молодежного сотрудничества. Под патронажем союза реализованы международные молодежные проекты "Русская Зима", "Молодежь за Союзное государство", ММЛ "Бе-La-Русь", межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева весна" ("Королева студенчества") и многие другие.
 
Союзное государствоРоссияПавел КрасноруцкийРоссийский союз молодежиЕвразийский экономический союзДмитрий МезенцевСНГБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Суд назначил домашний арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния