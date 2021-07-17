https://ria.ru/20210717/molniya-1741706797.html

В Белоруссии при ударе молнии погибла девушка

В Белоруссии при ударе молнии погибла девушка - РИА Новости, 18.07.2021

В Белоруссии при ударе молнии погибла девушка

В Белоруссии четверо молодых людей, спрятавшихся в грозу под деревом, пострадали в результате попадания в него молнии, девушка, которая была вместе с ними,... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T22:56

2021-07-17T22:56

2021-07-18T05:11

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минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. В Белоруссии четверо молодых людей, спрятавшихся в грозу под деревом, пострадали в результате попадания в него молнии, девушка, которая была вместе с ними, погибла, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.Группа молодых людей 1993-1996 годов рождения решила спрятаться под деревом в грозу у озера недалеко от Минска, но в дерево попала молния. На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. "Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям", - сообщили в минздраве.Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации. Еще двое молодых людей - в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. "Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.Сильные дожди прошли в субботу в Белоруссии, где в последнее время установилась жара и периодически обновляются температурные рекорды. В том числе сильный ливень с грозой обрушился в субботу вечером на Минск, некоторые улицы белорусской столицы оказались подтоплены, движение транспорта на этих участках приостановлено.

https://ria.ru/20210712/molniya-1740904977.html

минская область

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минская область, минск, белоруссия, в мире