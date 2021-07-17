22:56 17.07.2021 (обновлено: 05:11 18.07.2021)
В Белоруссии при ударе молнии погибла девушка
В Белоруссии из-за молнии погиб человек и четверо пострадали
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. В Белоруссии четверо молодых людей, спрятавшихся в грозу под деревом, пострадали в результате попадания в него молнии, девушка, которая была вместе с ними, погибла, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
Группа молодых людей 1993-1996 годов рождения решила спрятаться под деревом в грозу у озера недалеко от Минска, но в дерево попала молния. На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. "Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям", - сообщили в минздраве.
Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации. Еще двое молодых людей - в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. "Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Сильные дожди прошли в субботу в Белоруссии, где в последнее время установилась жара и периодически обновляются температурные рекорды. В том числе сильный ливень с грозой обрушился в субботу вечером на Минск, некоторые улицы белорусской столицы оказались подтоплены, движение транспорта на этих участках приостановлено.
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