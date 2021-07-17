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Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров
Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров - РИА Новости, 17.07.2021
Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров
Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T00:39
2021-07-17T00:39
2021-07-17T00:39
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måneskin
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и более миллиона лайков.Новое видео команды полно эротики. В ролике показано, как музыканты в откровенных нарядах, исполняют свою песню. Фанатам клип понравился. В комментариях немало и русскоязычных сообщений."Не знаю, кого как, а меня прям радуют эти ребята. Первая группа за всю историю "Евровидения", которую можно смело забирать в коллекцию", "Мои вы хорошие! Приезжайте в Россию, я вас пирожками с картошкой накормлю", "Детали в клипе завораживают! Очень горячо!", "Поддерживаю русский флешмоб! Это лучший клип, что я видела в своей жизни".
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евровидение-2021, måneskin, музыка, новости культуры, евровидение
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал
около семи миллионов просмотров на YouTube и более миллиона лайков.
Новое видео команды полно эротики. В ролике показано, как музыканты в откровенных нарядах, исполняют свою песню.
Фанатам клип понравился. В комментариях немало и русскоязычных сообщений.
"Не знаю, кого как, а меня прям радуют эти ребята. Первая группа за всю историю "Евровидения", которую можно смело забирать в коллекцию", "Мои вы хорошие! Приезжайте в Россию, я вас пирожками с картошкой накормлю", "Детали в клипе завораживают! Очень горячо!", "Поддерживаю русский флешмоб! Это лучший клип, что я видела в своей жизни".