https://ria.ru/20210717/mneskin-1741490256.html

Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров

Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров - РИА Новости, 17.07.2021

Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров

Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:39

2021-07-17T00:39

2021-07-17T00:39

евровидение-2021

культура

måneskin

музыка

новости культуры

евровидение

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и более миллиона лайков.Новое видео команды полно эротики. В ролике показано, как музыканты в откровенных нарядах, исполняют свою песню. Фанатам клип понравился. В комментариях немало и русскоязычных сообщений."Не знаю, кого как, а меня прям радуют эти ребята. Первая группа за всю историю "Евровидения", которую можно смело забирать в коллекцию", "Мои вы хорошие! Приезжайте в Россию, я вас пирожками с картошкой накормлю", "Детали в клипе завораживают! Очень горячо!", "Поддерживаю русский флешмоб! Это лучший клип, что я видела в своей жизни".

https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, måneskin, музыка, новости культуры, евровидение