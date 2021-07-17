Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210717/mneskin-1741490256.html
Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров
Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров - РИА Новости, 17.07.2021
Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров
Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T00:39
2021-07-17T00:39
евровидение-2021
культура
måneskin
музыка
новости культуры
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741486749_51:0:1423:772_1920x0_80_0_0_7800d69151e24a08047591cdf0190abd.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и более миллиона лайков.Новое видео команды полно эротики. В ролике показано, как музыканты в откровенных нарядах, исполняют свою песню. Фанатам клип понравился. В комментариях немало и русскоязычных сообщений."Не знаю, кого как, а меня прям радуют эти ребята. Первая группа за всю историю "Евровидения", которую можно смело забирать в коллекцию", "Мои вы хорошие! Приезжайте в Россию, я вас пирожками с картошкой накормлю", "Детали в клипе завораживают! Очень горячо!", "Поддерживаю русский флешмоб! Это лучший клип, что я видела в своей жизни".
https://ria.ru/20210524/damiano-1733608252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741486749_223:0:1252:772_1920x0_80_0_0_bf8506c2dbebf03bd59b2eef0b0ce107.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2021, måneskin, музыка, новости культуры, евровидение
00:39 17.07.2021
 

Новый клип Måneskin за сутки набрал около семи миллионов просмотров

© Måneskin OfficialКадр из клипа Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Кадр из клипа Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
© Måneskin Official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Клип победителей "Евровидения-2021" итальянской группы Måneskin на трек "I wanna be your slave" за сутки набрал около семи миллионов просмотров на YouTube и более миллиона лайков.
Новое видео команды полно эротики. В ролике показано, как музыканты в откровенных нарядах, исполняют свою песню.
Фанатам клип понравился. В комментариях немало и русскоязычных сообщений.
"Не знаю, кого как, а меня прям радуют эти ребята. Первая группа за всю историю "Евровидения", которую можно смело забирать в коллекцию", "Мои вы хорошие! Приезжайте в Россию, я вас пирожками с картошкой накормлю", "Детали в клипе завораживают! Очень горячо!", "Поддерживаю русский флешмоб! Это лучший клип, что я видела в своей жизни".
Вокалист группы Maneskin (Италия) Дамиано Давид - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:48Культура
Покоритель Евровидения и дамских сердец: что известно о солисте Måneskin
 
КультураЕвровидение-2021MåneskinМузыкаНовости культурыЕвровидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Суд назначил домашний арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния