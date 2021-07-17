https://ria.ru/20210717/mitropolit-1741689680.html

Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram

Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram - РИА Новости, 17.07.2021

Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что не намерен судиться с... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T18:59

2021-07-17T18:59

2021-07-17T18:59

религия и мировоззрение

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

instagram

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что не намерен судиться с социальной сетью Instagram из-за блокировки его аккаунта.Седьмого июля аккаунт митрополита Илариона в Instagram был заблокирован. В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек. Митрополит связал это со своей позицией в отношении вакцинации от коронавируса."У нас в церкви не принято судиться в светском суде, поэтому мы привыкли использовать те средства, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила. Мы будем действовать в рамках этих правил, пока это возможно, но если нет, то будем апеллировать к общественному сознанию – собственно, эта ситуация уже стала достоянием гласности", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.

https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, instagram, русская православная церковь