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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210717/mitropolit-1741689680.html
Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram
Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram - РИА Новости, 17.07.2021
Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что не намерен судиться с... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T18:59
2021-07-17T18:59
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
instagram
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что не намерен судиться с социальной сетью Instagram из-за блокировки его аккаунта.Седьмого июля аккаунт митрополита Илариона в Instagram был заблокирован. В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек. Митрополит связал это со своей позицией в отношении вакцинации от коронавируса."У нас в церкви не принято судиться в светском суде, поэтому мы привыкли использовать те средства, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила. Мы будем действовать в рамках этих правил, пока это возможно, но если нет, то будем апеллировать к общественному сознанию – собственно, эта ситуация уже стала достоянием гласности", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
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московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, instagram, русская православная церковь
18:59 17.07.2021
 
Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram

Председатель ОВЦС митрополит Иларион не намерен судиться с Instagram из-за блокировки его аккаунта.

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что не намерен судиться с социальной сетью Instagram из-за блокировки его аккаунта.
Седьмого июля аккаунт митрополита Илариона в Instagram был заблокирован. В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек. Митрополит связал это со своей позицией в отношении вакцинации от коронавируса.
"У нас в церкви не принято судиться в светском суде, поэтому мы привыкли использовать те средства, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила. Мы будем действовать в рамках этих правил, пока это возможно, но если нет, то будем апеллировать к общественному сознанию – собственно, эта ситуация уже стала достоянием гласности", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаInstagramРусская православная церковь
 
 
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