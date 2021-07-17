20:40 17.07.2021 (обновлено: 20:48 17.07.2021)
Эстония не будет отправлять нового посла в Белоруссию
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс: отправлять нового посла в Белоруссию было бы неуместно
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июл - РИА Новости. Эстония не будет отправлять нового посла в Белоруссию, поскольку не считает Александра Лукашенко законным президентом, заявила в субботу глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс.
"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, прошедших в августе прошлого года", - сказала министр порталу эстонского телерадиовещания ERR.
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На прошлой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала приказ о назначении новым послом в Минске Яака Ленсмента, который должен вручить верительные грамоты Лукашенко. Полномочия нынешнего посла Мерике Кокаев должны закончиться 31 июля.
По словам Лийметс, у Эстонии есть четыре варианта: действовать как обычно, снизив уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллинне или не принимать дальнейших шагов вообще и продолжить работу с сокращенным штатом в посольстве.
"Вступление нашего посла в должность, которое должно состояться в начале сентября, зависит от нашей оценки ситуации в Белоруссии. Мы будем консультироваться с нашими партнерами и союзниками, которые видят необходимость координировать национальные действия и проявлять единство в этом вопросе. Внешняя политика состоит из тысяч важных деталей", - подчеркнула Лийметс.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.
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