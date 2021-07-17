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Союзное государство
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Мезенцев: одного "Дня Союзного государства" на "Славянском базаре" мало
Мезенцев: одного "Дня Союзного государства" на "Славянском базаре" мало - РИА Новости, 17.07.2021
Мезенцев: одного "Дня Союзного государства" на "Славянском базаре" мало
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в рамках "Дня Союзного государства" принял участие в круглом столе "Славянский базар – 30 лет. Успехи и... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:38
2021-07-17T13:38
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
витебская область
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в рамках "Дня Союзного государства" принял участие в круглом столе "Славянский базар – 30 лет. Успехи и перспективы", одной из основных тем которого была роль фестиваля в объединении двух народов и дальнейшее расширение "Дней союзного государства".В круглом столе приняли участие министры культуры и информации Республики Беларусь, представители руководства Витебской области, директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий, а также деятели культуры."У Беларуси и России огромный пласт единой истории, о чем нельзя забывать. И "Славянский базар" является той площадкой, которая сплачивает наши народы не только в рамках культурного взаимодействия, но и тогда, когда мы делимся эмоциями во время выступления артистов. В такие моменты особенно подчеркивается единство нашей земли", - приводит Sputnik слова Мезенцева.Госсекретарь подчеркнул, что белорусы и россияне должны как одна семья оценивать то культурное наследие, которое досталось от прежних поколений. При этом следует понимать, что в данном случае культура - это не только явление в сфере интересов искусствоведов, это еще и социально-бытовая культура, особенно важная для тех, кто осознает, "насколько мы близки друг другу и какое у нас будущее"."Славянский базар" – это большой форум культурного взаимодействия между нашими народами и хочется, чтобы в рамках "Дня Союзного государства" было много проектов, которые мы потом сможем обсуждать не только во время круглых столов, но и с главами государств и регионов", - сообщил Мезенцев.Его поддержал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, сообщивший, что одна из важнейших миссий "Славянского базара" - популяризация посредством культуры идеи единения Беларуси и России. Став в 1998 году самым масштабным проектом наших стран, фестиваль успешно с этой миссией справляется."Стоит подумать над расширением программы "Дня союзного государства", не стоит ограничиваться только выставками и концертами, пусть они и очень интересные. Я думаю нужно возродить традиции проведения пленэров, мастер-классов и творческих встреч, рассчитанных на молодежь наших стран", - подчеркнул Маркевич.В свою очередь, Мезенцев отметил, что готов "подхватить обращение" министра культуры с тем, чтобы в рамках "Славянского базара" проходили "не День, а Дни союзного государства" и в следующем году их было как минимум два."Одного "Дня Союзного государства" мало, мы хотим, чтобы мероприятия в его рамках проходили на улицах, площадях, в аудиториях, чтобы общественность, которая поддерживает культуру, стала более широким участником дискуссии. Естественно, мы будем приглашать и россиян", - отметил госсекретарь.Он добавил, что в дальнейшем можно было бы расширить количество конкурсов, которые помогают молодым людям "завоевать свое место" в такой конкурентной среде, как культура, причем в различных направлениях.Как сообщил председатель Областного совета депутатов Витебской области Владимир Терентьев, один совместный проект в рамках "Дня Союзного государства" на следующий год уже есть в планах."В следующем году исполняется 100 лет матрешке. У нас есть идея расписать матрешки в стилистике Витебской художественной школы", - сообщил Терентьев. Таким образом, по его словам, можно будет не только провести совместную выставку, но и сделать матрешку символом единения.
https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741243633.html
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россия, дмитрий мезенцев, витебская область, белоруссия, в мире
13:38 17.07.2021
 
Мезенцев: одного "Дня Союзного государства" на "Славянском базаре" мало

Госсекретарь СГ Мезенцев: одного "Дня Союзного государства" на "Славянском базаре" мало

© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в рамках "Дня Союзного государства" принял участие в круглом столе "Славянский базар – 30 лет. Успехи и перспективы", одной из основных тем которого была роль фестиваля в объединении двух народов и дальнейшее расширение "Дней союзного государства".
В круглом столе приняли участие министры культуры и информации Республики Беларусь, представители руководства Витебской области, директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий, а также деятели культуры.
"У Беларуси и России огромный пласт единой истории, о чем нельзя забывать. И "Славянский базар" является той площадкой, которая сплачивает наши народы не только в рамках культурного взаимодействия, но и тогда, когда мы делимся эмоциями во время выступления артистов. В такие моменты особенно подчеркивается единство нашей земли", - приводит Sputnik слова Мезенцева.
Госсекретарь подчеркнул, что белорусы и россияне должны как одна семья оценивать то культурное наследие, которое досталось от прежних поколений. При этом следует понимать, что в данном случае культура - это не только явление в сфере интересов искусствоведов, это еще и социально-бытовая культура, особенно важная для тех, кто осознает, "насколько мы близки друг другу и какое у нас будущее".
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"Славянский базар" – это большой форум культурного взаимодействия между нашими народами и хочется, чтобы в рамках "Дня Союзного государства" было много проектов, которые мы потом сможем обсуждать не только во время круглых столов, но и с главами государств и регионов", - сообщил Мезенцев.
Его поддержал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, сообщивший, что одна из важнейших миссий "Славянского базара" - популяризация посредством культуры идеи единения Беларуси и России. Став в 1998 году самым масштабным проектом наших стран, фестиваль успешно с этой миссией справляется.
"Стоит подумать над расширением программы "Дня союзного государства", не стоит ограничиваться только выставками и концертами, пусть они и очень интересные. Я думаю нужно возродить традиции проведения пленэров, мастер-классов и творческих встреч, рассчитанных на молодежь наших стран", - подчеркнул Маркевич.
В свою очередь, Мезенцев отметил, что готов "подхватить обращение" министра культуры с тем, чтобы в рамках "Славянского базара" проходили "не День, а Дни союзного государства" и в следующем году их было как минимум два.
"Одного "Дня Союзного государства" мало, мы хотим, чтобы мероприятия в его рамках проходили на улицах, площадях, в аудиториях, чтобы общественность, которая поддерживает культуру, стала более широким участником дискуссии. Естественно, мы будем приглашать и россиян", - отметил госсекретарь.
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Он добавил, что в дальнейшем можно было бы расширить количество конкурсов, которые помогают молодым людям "завоевать свое место" в такой конкурентной среде, как культура, причем в различных направлениях.
Как сообщил председатель Областного совета депутатов Витебской области Владимир Терентьев, один совместный проект в рамках "Дня Союзного государства" на следующий год уже есть в планах.
"В следующем году исполняется 100 лет матрешке. У нас есть идея расписать матрешки в стилистике Витебской художественной школы", - сообщил Терентьев. Таким образом, по его словам, можно будет не только провести совместную выставку, но и сделать матрешку символом единения.
 
Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевВитебская областьБелоруссияВ мире
 
 
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