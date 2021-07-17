https://ria.ru/20210717/metro-1741628468.html

Работа участка красной ветки метро Москвы приостановлена до 8 августа

Работа участка красной ветки метро Москвы приостановлена до 8 августа - РИА Новости, 17.07.2021

Работа участка красной ветки метро Москвы приостановлена до 8 августа

Движение между станциями "Спортивная" и "Тропарёво" Сокольнической линии метро Москвы приостанавливается до 8 августа для строительства Большой кольцевой линии... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:29

2021-07-17T00:29

2021-07-17T01:25

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение между станциями "Спортивная" и "Тропарёво" Сокольнической линии метро Москвы приостанавливается до 8 августа для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Строительство БКЛПриостановка движения поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарёво" Сокольнической линии необходима для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ. В центре зала на "Проспекте Вернадского" построят пересадку на одноимённую станцию Большой кольцевой линии. На месте будущего перехода сейчас - кабели, которые необходимо отключить и переложить. На время работ будет отключен контактный рельс, а без него поезда не смогут ходить.После открытия юго-западного участка БКЛ на станции "Проспект Вернадского" станет свободнее почти на 15%, а южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18%.Альтернативные маршрутыНа время закрытия участка Сокольнической линии бесплатные автобусы КМ будут курсировать с 5.30 утра до 2 часов ночи, с остановками: Университетский проспект, Университет, Проспект Вернадского, Юго-Западная. На линию выйдет 180 автобусов особо большого класса. Интервал - меньше минуты.При этом остановка автобуса КМ у станции "Воробьёвы горы" находится далеко от станции, и до неё будет удобнее добираться на других маршрутах.Кроме того, можно воспользоваться Калужско-Рижской, Солнцевской линиями метро, МЦК, а также регулярными маршрутами наземного транспорта - автобусы будут ходить чаще.Ограничения для автомобилистовОграничения для автомобилистов действуют с 16 июля по 9 августа, ограничено движение в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.Для беспрепятственной работы компенсационных автобусов работают временные выделенные полосы: на участке ТТК (от съезда с моста Лужники до съезда на ул. Хамовнический Вал) и на участке Теплостанского проезда (от улицы Академика Варги до Ленинского проспекта). Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта.Помимо этого, чтобы не мешать работе компенсационных маршрутов, временно перекрыты следующие участки: съезд с Лужнецкого моста на внутреннюю сторону ТТК; съезд с Лужнецкого моста на боковой проезд Комсомольского проспекта; съезд с Комсомольского проспекта на боковой проезд и разворот под мостом Лужники; участок дублера от Ломоносовского проспекта до улицы Строителей; дублер проспекта Вернадского (от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта); участок улицы Покрышкина. Также временно перекрыты несколько выездов на проспект Вернандского, несколько съездов с Ленинского проспекта, в частности, на Теплостанский проезд и улицу Островитянова.Помимо этого, для личного транспорта также временно действуют ограничения на некоторые повороты, въезды и маневры, изменилось движение на следующих улицах: улица Академика Анохина и улица Тропарёвская, и на участке улицы 26-ти Бакинских Комиссаров (от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского).Также два участка временно стали односторонними, а именно проезд от проспекта Вернадского до улицы Семёнова-Тян-Шанского и участок Теплостанского проезда (от Ленинского проспекта до улицы Академика Варги).За дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро непрерывно следит Ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля ЦОДД. При необходимости они будут принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек, поэтому при необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.

https://realty.ria.ru/20210702/metro-1739531092.html

https://realty.ria.ru/20210701/metro-1739411334.html

https://realty.ria.ru/20210701/metro-1739416034.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва, московский метрополитен, общество