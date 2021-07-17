https://ria.ru/20210717/merkel-1741663565.html
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии - РИА Новости, 17.07.2021
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии
Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:58
2021-07-17T13:58
2021-07-17T14:30
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию."Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет в воскресенье завтра, по информации BILD am Sonntag, выехать в охваченные наводнением районы в Рейнланд-Пфальце", - пишет издание.Число погибших от наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия достигло 133, власти подчеркивают, что это не окончательные цифры.По последним данным не менее 133 человек погибли в результате наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Наводнение, которое началось в этих землях в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
https://ria.ru/20210717/germaniya-1741647595.html
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рейнланд-пфальц
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2021-07-17T13:58
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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, германия, в мире
13:58 17.07.2021 (обновлено: 14:30 17.07.2021)
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии
Bild: канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия в земле Рейнланд-Пфальц 18 июля