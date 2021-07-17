Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/merkel-1741663565.html
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии - РИА Новости, 17.07.2021
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии
Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:58
2021-07-17T14:30
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741608073_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4cbeccdb4b7bf9f22d8bfc42b775cd9d.jpg
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию."Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет в воскресенье завтра, по информации BILD am Sonntag, выехать в охваченные наводнением районы в Рейнланд-Пфальце", - пишет издание.Число погибших от наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия достигло 133, власти подчеркивают, что это не окончательные цифры.По последним данным не менее 133 человек погибли в результате наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Наводнение, которое началось в этих землях в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
https://ria.ru/20210717/germaniya-1741647595.html
https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741643424.html
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
«Хуже, чем после бомбардировки»: разрушительные наводнения в Центральной Европе
Циклон «Бернд» принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия. За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества.
2021-07-17T13:58
true
PT1M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741608073_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_4ca7dfa1210335c6f992eaf281f8aeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, германия, в мире
13:58 17.07.2021 (обновлено: 14:30 17.07.2021)
 
Меркель посетит районы бедствия на западе Германии

Bild: канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия в земле Рейнланд-Пфальц 18 июля

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет в воскресенье завтра, по информации BILD am Sonntag, выехать в охваченные наводнением районы в Рейнланд-Пфальце", - пишет издание.
Германия после наводнения: кадры города Дернау - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
10:37
В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей
Число погибших от наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия достигло 133, власти подчеркивают, что это не окончательные цифры.
По последним данным не менее 133 человек погибли в результате наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Наводнение, которое началось в этих землях в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
09:41
Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек
 
Наводнение в ГерманииРейнланд-ПфальцСеверный Рейн-ВестфалияАнгела МеркельГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Суд назначил домашний арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
Лента новостейМолния