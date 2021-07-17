https://ria.ru/20210717/merkel-1741663565.html

Меркель посетит районы бедствия на западе Германии

Меркель посетит районы бедствия на западе Германии - РИА Новости, 17.07.2021

Меркель посетит районы бедствия на западе Германии

Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:58

2021-07-17T13:58

2021-07-17T14:30

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741608073_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4cbeccdb4b7bf9f22d8bfc42b775cd9d.jpg

БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Ангела Меркель посетит районы бедствия на западе ФРГ 18 июля в земле Рейнланд-Пфальц, сообщил в субботу таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию."Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет в воскресенье завтра, по информации BILD am Sonntag, выехать в охваченные наводнением районы в Рейнланд-Пфальце", - пишет издание.Число погибших от наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия достигло 133, власти подчеркивают, что это не окончательные цифры.По последним данным не менее 133 человек погибли в результате наводнений в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Наводнение, которое началось в этих землях в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.

https://ria.ru/20210717/germaniya-1741647595.html

https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741643424.html

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Хуже, чем после бомбардировки»: разрушительные наводнения в Центральной Европе Циклон «Бернд» принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия. За несколько дней наводнения унесли жизни более ста человек. Число пропавших без вести людей превысило тысячу. Разрушенные дома, улицы и даже города – масштаб ущерба еще только предстоит оценить. Многие населенные пункты в Германии, Бельгии и Нидерландах остались изолированы и без электричества. 2021-07-17T13:58 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, германия, в мире