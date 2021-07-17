https://ria.ru/20210717/mamonov-1741675346.html

Мамонова похоронили в Подмосковье

Мамонова похоронили в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2021

Мамонова похоронили в Подмосковье

Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:12

2021-07-17T16:12

2021-07-17T16:12

умер петр мамонов

звуки му

москва

петр мамонов

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ВЕРЕЯ (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.После окончания погребения близкие и поклонники Мамонова не расходились, еще около получаса стояли у могилы артиста. Среди них и вдова Мамонова - Ольга, которая поблагодарила присутствующих. "Спасибо, что проводили его", - сказала Мамонова.Ранее в Москве в Донском монастыре состоялось отпевание и прощание с артистом, куда пришли десятки его поклонников, в том числе представители байкерского клуба "Ночные волки", которые затем сопровождали машину с гробом.Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.

https://ria.ru/20210717/mamonov-1741668680.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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