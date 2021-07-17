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Мамонова похоронили в Подмосковье
Мамонова похоронили в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2021
Мамонова похоронили в Подмосковье
Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:12
2021-07-17T16:12
умер петр мамонов
звуки му
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петр мамонов
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ВЕРЕЯ (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные жители, передает корреспондент РИА Новости.Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.После окончания погребения близкие и поклонники Мамонова не расходились, еще около получаса стояли у могилы артиста. Среди них и вдова Мамонова - Ольга, которая поблагодарила присутствующих. "Спасибо, что проводили его", - сказала Мамонова.Ранее в Москве в Донском монастыре состоялось отпевание и прощание с артистом, куда пришли десятки его поклонников, в том числе представители байкерского клуба "Ночные волки", которые затем сопровождали машину с гробом.Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.
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умер петр мамонов, звуки му, москва, петр мамонов
16:12 17.07.2021
 
Мамонова похоронили в Подмосковье

Музыканта Петра Мамонова похоронили в подмосковном городе Верея

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРок-музыкант и актер Петр Мамонов
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЕРЕЯ (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Музыканта и актера Петра Мамонова похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея, проститься с ним пришли близкие, коллеги, поклонники и местные жители, передает корреспондент РИА Новости.
Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.
После окончания погребения близкие и поклонники Мамонова не расходились, еще около получаса стояли у могилы артиста. Среди них и вдова Мамонова - Ольга, которая поблагодарила присутствующих. "Спасибо, что проводили его", - сказала Мамонова.
Ранее в Москве в Донском монастыре состоялось отпевание и прощание с артистом, куда пришли десятки его поклонников, в том числе представители байкерского клуба "Ночные волки", которые затем сопровождали машину с гробом.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.
«Богу важен мотив». Памяти Петра Мамонова - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 15:06
"Богу важен мотив". Памяти Петра МамоноваПрощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.
 
Умер Петр МамоновЗвуки МуМоскваПетр Мамонов
 
 
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