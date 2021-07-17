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"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова

"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова - РИА Новости, 17.07.2021

"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова

Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.

2021-07-17T15:06

2021-07-17T15:06

2021-07-17T15:06

умер петр мамонов

петр мамонов

видео

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Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы "Звуки Му" ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".

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«Богу важен мотив». Памяти Петра Мамонова Фрагмент интервью Петра Мамонова. Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой. Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы «Звуки Му» ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и «Шапито-шоу». 2021-07-17T15:06 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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