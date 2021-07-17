https://ria.ru/20210717/mamonov-1741668680.html
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова - РИА Новости, 17.07.2021
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.
2021-07-17T15:06
2021-07-17T15:06
2021-07-17T15:06
умер петр мамонов
петр мамонов
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741668525_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b0aeeb83968dbff8ec60ec752874bcdf.jpg
Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы "Звуки Му" ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741668525_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9b7933c718a9ef98b3ec25dfc155b0b1.jpg
«Богу важен мотив». Памяти Петра Мамонова
Фрагмент интервью Петра Мамонова. Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой. Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы «Звуки Му» ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и «Шапито-шоу».
2021-07-17T15:06
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, умер петр мамонов, петр мамонов, видео
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.
2021-07-17T15:06
true
PT0M56S
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.