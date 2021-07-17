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"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова - РИА Новости, 17.07.2021
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.
2021-07-17T15:06
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умер петр мамонов
петр мамонов
видео
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Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы "Звуки Му" ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".
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353
60
«Богу важен мотив». Памяти Петра Мамонова
Фрагмент интервью Петра Мамонова. Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой. Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы «Звуки Му» ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и «Шапито-шоу».
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видео, умер петр мамонов, петр мамонов, видео
"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова
Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.
2021-07-17T15:06
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15:06 17.07.2021
 

"Богу важен мотив". Памяти Петра Мамонова

Читать ria.ru в
Прощание с Петром Мамоновым прошло в главном соборе Донского монастыря, где состоялось и отпевание. Артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, где он жил последние 25 лет с супругой Ольгой.
Несколько недель музыкант находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. За состоянием Петра Мамонова следила вся страна. Создатель культовой музыкальной группы "Звуки Му" ушел из жизни 15 июля, оставив знаковые и самобытные роли в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь" и "Шапито-шоу".
 
Умер Петр МамоновПетр МамоновВидео
 
 
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