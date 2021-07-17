https://ria.ru/20210717/mamonov-1741641274.html

Церемония прощания с Петром Мамоновым. Прямая трансляция

Церемония прощания с Петром Мамоновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.07.2021

Церемония прощания с Петром Мамоновым. Прямая трансляция

В Донском монастыре проходит церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:19

2021-07-17T09:19

2021-07-17T10:34

культура

новости культуры

звуки му

умер петр мамонов

петр мамонов

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В Донском монастыре проходит церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым.Он умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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