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Церемония прощания с Петром Мамоновым. Прямая трансляция
Церемония прощания с Петром Мамоновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.07.2021
Церемония прощания с Петром Мамоновым. Прямая трансляция
В Донском монастыре проходит церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:19
2021-07-17T09:19
2021-07-17T10:34
культура
новости культуры
звуки му
умер петр мамонов
петр мамонов
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В Донском монастыре проходит церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым.Он умер 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме "Остров" принесла ему множество наград, в том числе российские премии "Ника" и "Золотой орел".
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LIVE: Церемония прощания с Петром Мамоновым
LIVE: Церемония прощания с Петром Мамоновым
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