https://ria.ru/20210717/mamonov-1741628970.html

В Москве простятся с Петром Мамоновым

В Москве простятся с Петром Мамоновым - РИА Новости, 17.07.2021

В Москве простятся с Петром Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу в Донском монастыре в Москве, после чего артиста похоронят на кладбище подмосковного города РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:39

2021-07-17T00:39

2021-07-17T12:28

культура

умер петр мамонов

россия

звуки му

москва

верея

петр мамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741424123_0:203:2638:1688_1920x0_80_0_0_8da6353b6232a336b4c62bdc2f0b5d8b.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу в Донском монастыре в Москве, после чего артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Мамонова.О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Актеру было 70 лет. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград."Завтра, 17 июля, прощание и отпевание в Донском монастыре, Донская площадь, дом 1, в 9.30 утра. Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд", - сказала собеседница агентства.Ранее соболезнования в связи с уходом Мамонова выразили политики, общественные деятели и многочисленные коллеги и друзья артиста.Министр культуры РФ Ольга Любимова сказала, что Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству, его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в музыке, а актерская работа была искренней и проникновенной. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов подчеркнул "удивительную глубину и подлинность его искусства".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта. Лунгин, с которым Мамонова связывала многолетняя дружба и совместное творчество, назвал его человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1741441448.html

https://ria.ru/20210715/mamonov-1741439058.html

россия

москва

верея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, россия, звуки му, москва, верея, петр мамонов