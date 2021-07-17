00:39 17.07.2021 (обновлено: 12:28 17.07.2021)
В Москве простятся с Петром Мамоновым
В Донском монастыре в Москве простятся с актером и музыкантом Петром Мамоновым
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу в Донском монастыре в Москве, после чего артиста похоронят на кладбище подмосковного города Верея, сообщила РИА Новости его вдова Ольга Мамонова.
О его смерти стало известно 15 июля, причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом. Актеру было 70 лет. Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.
"Завтра, 17 июля, прощание и отпевание в Донском монастыре, Донская площадь, дом 1, в 9.30 утра. Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд", - сказала собеседница агентства.
Ранее соболезнования в связи с уходом Мамонова выразили политики, общественные деятели и многочисленные коллеги и друзья артиста.
Министр культуры РФ Ольга Любимова сказала, что Мамонов был бескомпромиссно предан творчеству, его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в музыке, а актерская работа была искренней и проникновенной. Замглавы комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов подчеркнул "удивительную глубину и подлинность его искусства".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта. Лунгин, с которым Мамонова связывала многолетняя дружба и совместное творчество, назвал его человеком огромного масштаба, который не стеснялся говорить то, что думает.