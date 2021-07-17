Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210717/maksim-1741687865.html
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы - РИА Новости, 17.07.2021
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T18:28
2021-07-17T18:40
шоубиз
макsим (марина абросимова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880326_0:251:2048:1403_1920x0_80_0_0_2f887d79860b98d24185147a88a02543.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое. "Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", — сказала она РИА Новости. Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в больницу в конце июня сразу после концерта в Казани. Перед выступлением у нее поднялась высокая температура. Тесты не выявили COVID-19, и певица решила продолжать работать.Позже состояние МакSим ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. Исполнительница до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.
https://ria.ru/20210716/maksim-1741546094.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880326_0:125:2048:1661_1920x0_80_0_0_c9026392e5e2f701df05ddef848738b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макsим (марина абросимова)
18:28 17.07.2021 (обновлено: 18:40 17.07.2021)
 
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы

Представитель МакSим Богушевская прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое.
"Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", — сказала она РИА Новости.
Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в больницу в конце июня сразу после концерта в Казани. Перед выступлением у нее поднялась высокая температура. Тесты не выявили COVID-19, и певица решила продолжать работать.
Позже состояние МакSим ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. Исполнительница до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 14:38Религия и мировоззрение
Состояние МакSим тяжелое, остается "надеяться на чудо", заявил духовник
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
01:34Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Лента новостейМолния