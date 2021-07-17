https://ria.ru/20210717/maksim-1741687865.html
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы - РИА Новости, 17.07.2021
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T18:28
2021-07-17T18:28
2021-07-17T18:40
шоубиз
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое. "Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", — сказала она РИА Новости. Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в больницу в конце июня сразу после концерта в Казани. Перед выступлением у нее поднялась высокая температура. Тесты не выявили COVID-19, и певица решила продолжать работать.Позже состояние МакSим ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. Исполнительница до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.
https://ria.ru/20210716/maksim-1741546094.html
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макsим (марина абросимова)
18:28 17.07.2021 (обновлено: 18:40 17.07.2021)
Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
Представитель МакSим Богушевская прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое.
"Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", — сказала она РИА Новости.
Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в больницу в конце июня сразу после концерта в Казани. Перед выступлением у нее поднялась высокая температура. Тесты не выявили COVID-19, и певица решила продолжать работать.
Позже состояние МакSим ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. Исполнительница до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.