https://ria.ru/20210717/maksim-1741687865.html

Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы

Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы - РИА Новости, 17.07.2021

Представитель МакSим ответила на сообщения об отказе легкого у певицы

Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T18:28

2021-07-17T18:28

2021-07-17T18:40

шоубиз

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представитель певицы МакSим Яна Богушевская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что у артистки отказывает правое легкое. "Могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", — сказала она РИА Новости. Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в больницу в конце июня сразу после концерта в Казани. Перед выступлением у нее поднялась высокая температура. Тесты не выявили COVID-19, и певица решила продолжать работать.Позже состояние МакSим ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию с поражением 75 процентов легких и низкой сатурацией. Исполнительница до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме.

https://ria.ru/20210716/maksim-1741546094.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова)