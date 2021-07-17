https://ria.ru/20210717/livan-1741664432.html

Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане

Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане - РИА Новости, 17.07.2021

Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане

Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане в свете отставки премьера Саада Харири, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:07

2021-07-17T14:07

2021-07-17T14:07

мишель аун

саад харири

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане в свете отставки премьера Саада Харири, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пятнадцатого июля назначенный председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства. К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров. Вызывает озабоченность, что за это время тяжелое социально-экономическое положение в стране только усугубилось", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Она отметила, что Москва рассматривает стабильное и эффективное функционирование всех ветвей власти и государственных институтов Ливана как залог обеспечения национального суверенитета и территориальной целостности страны."Призываем к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне. Считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних сил стимулировать сугубо внутренние политические процессы путем угроз применения санкционных мер", - отметила Захарова, выразив надежду, что в ближайшее время по итогам соответствующих консультаций президента Ливана Мишеля Ауна с парламентом страны будет достигнута договоренность по кандидатуре нового главы правительства.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.

https://ria.ru/20210715/livan-1741415473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель аун, саад харири, мария захарова, москва, бейрут, ливан, в мире