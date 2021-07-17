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Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане
Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане - РИА Новости, 17.07.2021
Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане
Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане в свете отставки премьера Саада Харири, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:07
2021-07-17T14:07
мишель аун
саад харири
мария захарова
москва
бейрут
ливан
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане в свете отставки премьера Саада Харири, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Пятнадцатого июля назначенный председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства. К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров. Вызывает озабоченность, что за это время тяжелое социально-экономическое положение в стране только усугубилось", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Она отметила, что Москва рассматривает стабильное и эффективное функционирование всех ветвей власти и государственных институтов Ливана как залог обеспечения национального суверенитета и территориальной целостности страны."Призываем к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне. Считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних сил стимулировать сугубо внутренние политические процессы путем угроз применения санкционных мер", - отметила Захарова, выразив надежду, что в ближайшее время по итогам соответствующих консультаций президента Ливана Мишеля Ауна с парламентом страны будет достигнута договоренность по кандидатуре нового главы правительства.Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.
https://ria.ru/20210715/livan-1741415473.html
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мишель аун, саад харири, мария захарова, москва, бейрут, ливан, в мире
14:07 17.07.2021
 
Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане

Представитель МИД Захарова выразила обеспокоенность ситуацией в Ливане после отставки премьера

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена ухудшением социально-экономической ситуации в Ливане в свете отставки премьера Саада Харири, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пятнадцатого июля назначенный председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири объявил о сложении с себя полномочий по формированию правительства. К сожалению, с момента утверждения его кандидатуры в октябре прошлого года политическим силам Ливана так и не удалось достигнуть согласия по персональному составу кабинета министров. Вызывает озабоченность, что за это время тяжелое социально-экономическое положение в стране только усугубилось", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она отметила, что Москва рассматривает стабильное и эффективное функционирование всех ветвей власти и государственных институтов Ливана как залог обеспечения национального суверенитета и территориальной целостности страны.
"Призываем к решению всех острых вопросов внутриполитической повестки самими ливанцами в правовом поле, через диалог с выходом на широкий общенациональный консенсус, без вмешательства извне. Считаем контрпродуктивными попытки некоторых внешних сил стимулировать сугубо внутренние политические процессы путем угроз применения санкционных мер", - отметила Захарова, выразив надежду, что в ближайшее время по итогам соответствующих консультаций президента Ливана Мишеля Ауна с парламентом страны будет достигнута договоренность по кандидатуре нового главы правительства.
Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства: Саада Харири на фоне протестов и Хассана Дияба после взрыва в порту Бейрута. К концу сентября 2020 года местные власти планировали объявить о составе нового кабинета министров во главе с Мустафой Адибом. Однако вместо этого Адиб 26 сентября заявил о своей отставке и отказе от формирования правительства, мотивируя такое решение тем, что политические блоки не отказались от политизации процесса формирования. В конце октября в очередной раз пост премьера получил Харири, заявивший о готовности оперативно собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку. Харири подал в отставку 15 июля, не сформировав правительство.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 16:59
Премьер Ливана подал в отставку
 
Мишель АунСаад ХаририМария ЗахароваМоскваБейрутЛиванВ мире
 
 
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