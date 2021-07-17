Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/lev-1741696473.html
На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха
На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха - РИА Новости, 17.07.2021
На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха
Лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T20:06
2021-07-17T21:59
успенский район
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю."По имеющимся данным, вечером 16 июля 2021 года девочка с родственниками находилась на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. В какой-то момент она подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанес удар лапой по руке ребенка. В результате &lt;...&gt; девочке были причинены травмы кисти", — говорится в сообщении.Пострадавшая госпитализирована, по имеющейся информации, угрозы ее жизни нет."В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания дикого животного, а также соблюдения условий безопасности его содержания", — добавляется в сообщении.В октябре 2018 года во время циркового представления в этом же районе лев напал на девочку. По данным прокуратуры, во время циркового номера с африканским львом на представлении отсутствовали специально обученные лица — униформисты — с необходимыми средствами воздействия на животных, что является обязательным условием для работы с хищниками. Во время выступления исполнитель не смог удержать льва, который прорвал защитное ограждение, набросился на четырехлетнего ребенка и нанес ему тяжелые раны.В итоге суд приговорил директора цирка к году лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, он удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда на сумму 2,5 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/krokodil-1741656728.html
успенский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
успенский район, краснодарский край, происшествия
20:06 17.07.2021 (обновлено: 21:59 17.07.2021)
 
На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха

На Кубани лев напал на девочку, попытавшуюся сфотографировать его

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
"По имеющимся данным, вечером 16 июля 2021 года девочка с родственниками находилась на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. В какой-то момент она подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанес удар лапой по руке ребенка. В результате <...> девочке были причинены травмы кисти", — говорится в сообщении.
Аллигатор переходит дорогу в государственном парке Хантингтон-Бич - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
Вчера, 12:36В мире
Во Флориде мужчина напал на аллигатора и попытался закинуть его на бар
Пострадавшая госпитализирована, по имеющейся информации, угрозы ее жизни нет.
"В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания дикого животного, а также соблюдения условий безопасности его содержания", — добавляется в сообщении.
В октябре 2018 года во время циркового представления в этом же районе лев напал на девочку. По данным прокуратуры, во время циркового номера с африканским львом на представлении отсутствовали специально обученные лица — униформисты — с необходимыми средствами воздействия на животных, что является обязательным условием для работы с хищниками. Во время выступления исполнитель не смог удержать льва, который прорвал защитное ограждение, набросился на четырехлетнего ребенка и нанес ему тяжелые раны.
В итоге суд приговорил директора цирка к году лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, он удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда на сумму 2,5 миллиона рублей.
 
Успенский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
01:34Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Лента новостейМолния