https://ria.ru/20210717/lev-1741696473.html

На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха

На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха - РИА Новости, 17.07.2021

На Кубани лев напал на девочку на базе отдыха

Лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T20:06

2021-07-17T20:06

2021-07-17T21:59

успенский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Лев, которого содержат в вольере на базе отдыха на Кубани, травмировал попытавшуюся сфотографировать его девочку, организована проверка, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю."По имеющимся данным, вечером 16 июля 2021 года девочка с родственниками находилась на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. В какой-то момент она подошла к вольеру, в котором содержался лев, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животное. В это время лев нанес удар лапой по руке ребенка. В результате <...> девочке были причинены травмы кисти", — говорится в сообщении.Пострадавшая госпитализирована, по имеющейся информации, угрозы ее жизни нет."В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания дикого животного, а также соблюдения условий безопасности его содержания", — добавляется в сообщении.В октябре 2018 года во время циркового представления в этом же районе лев напал на девочку. По данным прокуратуры, во время циркового номера с африканским львом на представлении отсутствовали специально обученные лица — униформисты — с необходимыми средствами воздействия на животных, что является обязательным условием для работы с хищниками. Во время выступления исполнитель не смог удержать льва, который прорвал защитное ограждение, набросился на четырехлетнего ребенка и нанес ему тяжелые раны.В итоге суд приговорил директора цирка к году лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, он удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда на сумму 2,5 миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/krokodil-1741656728.html

успенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

успенский район, краснодарский край, происшествия