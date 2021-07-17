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ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР
ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР - РИА Новости, 17.07.2021
ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР
Российский Центризбирком на заседании в субботу принял постановление об исключении из федерального списка кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму четырех человек. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:06
2021-07-17T17:06
2021-07-17T17:06
выборы в государственную думу
лдпр
госдума рф
сергей абельцев
политика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в субботу принял постановление об исключении из федерального списка кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму четырех человек.Из списка исключены Алексей Бычков, Сергей Абельцев, Андрей Хромов и Владимир Бутенко. Причиной исключения стали соответствующие решения высшего совета ЛДПР.ЦИК заверил федеральный список ЛДПР и список одномандатников на выборы в ГД 7 июля.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210713/tsik-1741150237.html
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выборы в государственную думу, лдпр, госдума рф, сергей абельцев, политика
ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР
ЦИК исключил из федерального списка ЛДПР после вынесения решения высшего совета партии