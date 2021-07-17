https://ria.ru/20210717/kuba-1741708049.html

На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны

На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны - РИА Новости, 17.07.2021

На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны

Более 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты, сообщает министерство... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T23:26

2021-07-17T23:26

2021-07-17T23:26

куба

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты, сообщает министерство иностранных дел страны."Более 100 тысяч человек объединились с раннего утра, движимые желанием защитить свою страну от иностранного вмешательства, а также от потрясений, провоцируемых на острове с целью социального взрыва, который приведет к политической дестабилизации нации", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куба, сша, в мире