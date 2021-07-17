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На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны
На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны - РИА Новости, 17.07.2021
На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны
Более 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты, сообщает министерство... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T23:26
2021-07-17T23:26
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сша
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты, сообщает министерство иностранных дел страны."Более 100 тысяч человек объединились с раннего утра, движимые желанием защитить свою страну от иностранного вмешательства, а также от потрясений, провоцируемых на острове с целью социального взрыва, который приведет к политической дестабилизации нации", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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куба, сша, в мире
23:26 17.07.2021
 
На Кубе прошел митинг в поддержку властей страны

Более ста тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству

© AP Photo / Ismael FranciscoБолее 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты
Более 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Ismael Francisco
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Кубы, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие в стране массовые протесты, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Более 100 тысяч человек объединились с раннего утра, движимые желанием защитить свою страну от иностранного вмешательства, а также от потрясений, провоцируемых на острове с целью социального взрыва, который приведет к политической дестабилизации нации", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
 
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