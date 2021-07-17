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Активисты обвинили Байдена в использовании голода как оружия против Кубы
Активисты обвинили Байдена в использовании голода как оружия против Кубы - РИА Новости, 17.07.2021
Активисты обвинили Байдена в использовании голода как оружия против Кубы
Администрация президента США Джо Байдена фактически использует голод как оружие против Кубы, сохраняя санкции против Гаваны, которые способствовали обострению... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:34
2021-07-17T10:34
дональд трамп
джо байден
куба
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена фактически использует голод как оружие против Кубы, сохраняя санкции против Гаваны, которые способствовали обострению экономического кризиса в стране, заявили РИА Новости активисты из США."США используют голод как оружие и предостерегают правительство Кубы от применения насилия", - отметила сопредседатель организации "Национальная сеть по проблемам Кубы" (National Network on Cuba) Шерил Лабаш.По словам Лабаш, с приходом к власти Байдена политика по отношению к Кубе так и не поменялась. Например, в 90% случаев кубинцам отказывают в получении визы.Как полагает режиссер Кэтрин Мёрфи, нынешняя ситуация в стране - результат политики США, которую Вашингтон проводит на протяжении 60 лет. Положение ухудшила пандемия коронавируса, утверждает режиссер.По словам члена организации "Сеть в защиту человечества" из США Джеймса Каунтса Эрли, администрация Байдена, сохранив запреты экс-президента Дональда Трампа, подтолкнула людей к восстанию. По мнению Эрли, Байдену не стоит вмешиваться в дела Кубы. "Куба будет защищать свой суверенитет, свою территорию, свою целостность", - добавил активист.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
https://ria.ru/20210716/kuba-1741464011.html
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дональд трамп, джо байден, куба, вашингтон (город), сша, в мире
10:34 17.07.2021
 
Активисты обвинили Байдена в использовании голода как оружия против Кубы

"Национальная сеть по проблемам Кубы": санкции против Гаваны способствовали обострению кризиса

© AP Photo / Eliana AponteАкция протеста в Гаване
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Eliana Aponte
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена фактически использует голод как оружие против Кубы, сохраняя санкции против Гаваны, которые способствовали обострению экономического кризиса в стране, заявили РИА Новости активисты из США.
"США используют голод как оружие и предостерегают правительство Кубы от применения насилия", - отметила сопредседатель организации "Национальная сеть по проблемам Кубы" (National Network on Cuba) Шерил Лабаш.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 00:50
США рассматривают возможность помочь Кубе
По словам Лабаш, с приходом к власти Байдена политика по отношению к Кубе так и не поменялась. Например, в 90% случаев кубинцам отказывают в получении визы.
"Это гуманитарный кризис. Для 11 миллионов человек недостаточно гробов и вакцин. Pfizer предложила правительству Кубы вакцины, но оно отказалось", - сообщила кубинская эмигрантка, которая пожелала остаться неизвестной.
Как полагает режиссер Кэтрин Мёрфи, нынешняя ситуация в стране - результат политики США, которую Вашингтон проводит на протяжении 60 лет. Положение ухудшила пандемия коронавируса, утверждает режиссер.
"Если США действительно обеспокоены нуждами людей на Кубе на фоне глобальной пандемии, почему бы им не открыть один канал для поступления доходов (в страну)?" - спрашивает Мёрфи, которая выступает за то, чтобы Вашингтон разрешил семейные денежные переводы.
По словам члена организации "Сеть в защиту человечества" из США Джеймса Каунтса Эрли, администрация Байдена, сохранив запреты экс-президента Дональда Трампа, подтолкнула людей к восстанию. По мнению Эрли, Байдену не стоит вмешиваться в дела Кубы. "Куба будет защищать свой суверенитет, свою территорию, свою целостность", - добавил активист.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 21:46
В США призвали начать бомбардировку Кубы
 
Дональд ТрампДжо БайденКубаВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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