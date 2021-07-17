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Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе - РИА Новости, 17.07.2021
Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
Профсоюзный лидер и профессор информатики из Гаваны рассказали РИА Новости, как подверглись нападению протестующих 11 июля и получили травмы - тогда в... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:07
2021-07-17T07:07
куба
в мире
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ГАВАНА, 17 июл - РИА Новости. Профсоюзный лидер и профессор информатики из Гаваны рассказали РИА Новости, как подверглись нападению протестующих 11 июля и получили травмы - тогда в столкновениях сторонников и противников коммунистического правительства, а также полиции пострадали десятки человек.Лидеру главного профсоюзного объединения, которое базируется на гаванской улице Малекон, наложили на рану на лбу семь швов. По его словам, вместе с коллегами они вышли навстречу протестующим с намерением поговорить, но были атакованы без раздумий.Подобный случай произошел и с Рейнальдо Росадо, профессором Университета информатики (UCI), которому от демонстрантов в центре Гаваны досталось камнями в лицо - и три шва, под глазом и над бровью."Узнав о шествии против правительства, мы с группой коллег из университета вышли к ним с кубинскими флагами и революционными лозунгами. Часть из протестующих подошла к нам и начала атаковать камнями и бутылками", - пояснил Росадо.По словам Васкеса, события 11 июля были выражением нетерпимости и агрессии со стороны желающих подорвать порядок на Кубе и являются одним из нетрадиционных методов войны против Кубы, которая разжигается в социальных сетях.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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куба, в мире
07:07 17.07.2021
 
Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе

Профсоюзный лидер Васкес и профессор информатики Росадо рассказали о протестах на Кубе

© REUTERS / Alexandre MeneghiniАкция протеста в Гаване
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 17 июл - РИА Новости. Профсоюзный лидер и профессор информатики из Гаваны рассказали РИА Новости, как подверглись нападению протестующих 11 июля и получили травмы - тогда в столкновениях сторонников и противников коммунистического правительства, а также полиции пострадали десятки человек.
"Я держал наш флаг вместе с другим коллегой и двумя офицерами министерства внутренних дел, которые охраняли магазин на Малеконе, когда одного из них бросили на землю и начали избивать. Когда я попытался ему помочь, получил палкой по голове так, что она закружилась, потом - ногой по другой части головы. Помню, что пошла кровь, вытаскивали меня оттуда мои коллеги", - рассказал секретарь Профсоюза трудящихся Кубы Альфредо Васкес.
Лидеру главного профсоюзного объединения, которое базируется на гаванской улице Малекон, наложили на рану на лбу семь швов. По его словам, вместе с коллегами они вышли навстречу протестующим с намерением поговорить, но были атакованы без раздумий.
Подобный случай произошел и с Рейнальдо Росадо, профессором Университета информатики (UCI), которому от демонстрантов в центре Гаваны досталось камнями в лицо - и три шва, под глазом и над бровью.
"Узнав о шествии против правительства, мы с группой коллег из университета вышли к ним с кубинскими флагами и революционными лозунгами. Часть из протестующих подошла к нам и начала атаковать камнями и бутылками", - пояснил Росадо.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 17:06
В Госдуме заявили, что смена власти на Кубе выгодна для США
По словам Васкеса, события 11 июля были выражением нетерпимости и агрессии со стороны желающих подорвать порядок на Кубе и являются одним из нетрадиционных методов войны против Кубы, которая разжигается в социальных сетях.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
 
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