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КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов
КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов - РИА Новости, 17.07.2021
КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов
Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил глава КС Арман... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T20:17
2021-07-17T20:40
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил глава КС Арман Диланян.В КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение")."Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования", — сказал глава КС Арман Диланян.Суд может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать их недействительными, перераспределить мандаты или назначить второй тур.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%. Блок "Армения" набрал 21,9%, "Честь имею" поддержали 5,22%. Последний не набрал необходимых семи процентов голосов, однако все равно пройдет в парламент, поскольку по закону там должны присутствовать как минимум три политические силы.В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/obse-1737910847.html
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никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире
20:17 17.07.2021 (обновлено: 20:40 17.07.2021)
 
КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов

КС Армении отклонил иски блоков "Армения" и "Честь имею", требовавших аннулировать итоги выборов

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил глава КС Арман Диланян.
В КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
"Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования", — сказал глава КС Арман Диланян.
Суд может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать их недействительными, перераспределить мандаты или назначить второй тур.
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Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%. Блок "Армения" набрал 21,9%, "Честь имею" поддержали 5,22%. Последний не набрал необходимых семи процентов голосов, однако все равно пройдет в парламент, поскольку по закону там должны присутствовать как минимум три политические силы.
В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.
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