https://ria.ru/20210717/ks-1741696751.html

КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов

КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов - РИА Новости, 17.07.2021

КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов

Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил глава КС Арман... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T20:17

2021-07-17T20:17

2021-07-17T20:40

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737846135_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_af6cde5e968b9988ebb6e8745f5becb0.jpg

ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил глава КС Арман Диланян.В КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение")."Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования", — сказал глава КС Арман Диланян.Суд может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать их недействительными, перераспределить мандаты или назначить второй тур.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%. Блок "Армения" набрал 21,9%, "Честь имею" поддержали 5,22%. Последний не набрал необходимых семи процентов голосов, однако все равно пройдет в парламент, поскольку по закону там должны присутствовать как минимум три политические силы.В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/obse-1737910847.html

https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире