20:17 17.07.2021 (обновлено: 20:40 17.07.2021)
КС Армении отклонил иски политсил, требовавших аннулировать итоги выборов
КС Армении отклонил иски блоков "Армения" и "Честь имею", требовавших аннулировать итоги выборов
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Конституционный суд Армении отклонил иски четырех политических сил c требованием аннулировать результаты парламентских выборов 20 июня, сообщил глава КС Арман Диланян.
В КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
"Оставить в силе решение ЦИК о подведении итогов внеочередных парламентских выборов. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования", — сказал глава КС Арман Диланян.
Суд может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать их недействительными, перераспределить мандаты или назначить второй тур.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.
Согласно окончательным данным ЦИК, партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна победила с 53,91%. Блок "Армения" набрал 21,9%, "Честь имею" поддержали 5,22%. Последний не набрал необходимых семи процентов голосов, однако все равно пройдет в парламент, поскольку по закону там должны присутствовать как минимум три политические силы.
В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.