https://ria.ru/20210717/krym-1741637530.html

В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине

В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине - РИА Новости, 17.07.2021

В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине

Крым ничего не должен Украине, выставленная сумма "нанесенного ущерба" украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка, заявил... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:17

2021-07-17T08:17

2021-07-17T13:44

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тимофей милованов

ефим фикс

нафтогаз украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Крым ничего не должен Украине, выставленная сумма "нанесенного ущерба" украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее Тимофей Милованов, занимавший должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, оценил потери экономики страны из-за разногласий с Россией в размере от 50 до 150 миллиардов долларов. Некоторые украинские госкомпании подали иски против России в международные суды. Старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов назвал сумму в 135 миллиардов долларов, однако она еще не индексирована.По словам Фикса, представители Киева "ляпают цифры, не вникая в суть вопроса".Полуостров, по его словам, ничего не должен Киеву и ничего возвращать не будет, так как украинские власти за 23 года ничего не вложили в развитие региона, но "выкачивали достаточно большие суммы".Кроме того, Украина должна ответить на вопрос, когда вернут вклады крымчан и крымских предприятий, оставшиеся в украинских банках, и кто возместит ущерб полуострову, нанесенный энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадами.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210716/krym-1741521356.html

https://ria.ru/20210715/avantyura-1741318172.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741190570.html

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украина

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россия, тимофей милованов, ефим фикс, нафтогаз украины, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире