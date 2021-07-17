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В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине
В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине - РИА Новости, 17.07.2021
В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине
Крым ничего не должен Украине, выставленная сумма "нанесенного ущерба" украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка, заявил... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:17
2021-07-17T13:44
россия
тимофей милованов
ефим фикс
нафтогаз украины
владимир путин
республика крым
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Крым ничего не должен Украине, выставленная сумма "нанесенного ущерба" украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Ранее Тимофей Милованов, занимавший должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, оценил потери экономики страны из-за разногласий с Россией в размере от 50 до 150 миллиардов долларов. Некоторые украинские госкомпании подали иски против России в международные суды. Старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов назвал сумму в 135 миллиардов долларов, однако она еще не индексирована.По словам Фикса, представители Киева "ляпают цифры, не вникая в суть вопроса".Полуостров, по его словам, ничего не должен Киеву и ничего возвращать не будет, так как украинские власти за 23 года ничего не вложили в развитие региона, но "выкачивали достаточно большие суммы".Кроме того, Украина должна ответить на вопрос, когда вернут вклады крымчан и крымских предприятий, оставшиеся в украинских банках, и кто возместит ущерб полуострову, нанесенный энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадами.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210716/krym-1741521356.html
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россия, тимофей милованов, ефим фикс, нафтогаз украины, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире
08:17 17.07.2021 (обновлено: 13:44 17.07.2021)
 
В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс: выставленная Украиной сумма ущерба взята с потолка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Крым ничего не должен Украине, выставленная сумма "нанесенного ущерба" украинской экономике из-за воссоединения полуострова с Россией взята с потолка, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее Тимофей Милованов, занимавший должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, оценил потери экономики страны из-за разногласий с Россией в размере от 50 до 150 миллиардов долларов. Некоторые украинские госкомпании подали иски против России в международные суды. Старший экономист украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов назвал сумму в 135 миллиардов долларов, однако она еще не индексирована.
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Вчера, 12:56
Экономист оценил потери Украины от присоединения Крыма к России
По словам Фикса, представители Киева "ляпают цифры, не вникая в суть вопроса".

"Путь посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма за все время его нахождения в составе Украины. Где построенные детские сады, школы, больницы, предприятия, дороги, городская и сельская инфраструктура? Поэтому не надо рисовать от фонаря различные цифры", — сказал он.

Полуостров, по его словам, ничего не должен Киеву и ничего возвращать не будет, так как украинские власти за 23 года ничего не вложили в развитие региона, но "выкачивали достаточно большие суммы".
Кроме того, Украина должна ответить на вопрос, когда вернут вклады крымчан и крымских предприятий, оставшиеся в украинских банках, и кто возместит ущерб полуострову, нанесенный энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадами.
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РоссияТимофей МиловановЕфим ФиксНафтогаз УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
 
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