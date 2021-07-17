https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html
Человечеству предрекли климатический кризис
Человечеству предрекли климатический кризис - РИА Новости, 17.07.2021
Человечеству предрекли климатический кризис
Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:29
2021-07-17T17:29
2021-07-17T17:57
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экология
климат
германия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский климатолог Дэвид Кинг. Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием этого процесса. С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, вызванные циклоном "Бернд", который установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд-Пфальц. Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. Пропавшими числятся более 1,3 тысячи жителей. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения.Стихия затронула также Бельгию и Нидерланды.
https://ria.ru/20210614/katastrofa-1736975840.html
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европа, климат, германия, бельгия, нидерланды, в мире
17:29 17.07.2021 (обновлено: 17:57 17.07.2021)
Человечеству предрекли климатический кризис
Ученый Дэвид Кинг предсказал человечеству климатический кризис