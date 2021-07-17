Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фон экология 2
Экология
https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html
Человечеству предрекли климатический кризис
Человечеству предрекли климатический кризис - РИА Новости, 17.07.2021
Человечеству предрекли климатический кризис
Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:29
2021-07-17T17:57
европа
экология
климат
германия
бельгия
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566840_0:291:2731:1827_1920x0_80_0_0_219e0198096b9dae1b0044f979dac3f3.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский климатолог Дэвид Кинг. Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием этого процесса. С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, вызванные циклоном "Бернд", который установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд-Пфальц. Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. Пропавшими числятся более 1,3 тысячи жителей. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения.Стихия затронула также Бельгию и Нидерланды.
https://ria.ru/20210614/katastrofa-1736975840.html
европа
германия
бельгия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741566840_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49a88f629cfc6534bc47c718a550c51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европа, климат, германия, бельгия, нидерланды, в мире
17:29 17.07.2021 (обновлено: 17:57 17.07.2021)
 
Человечеству предрекли климатический кризис

Ученый Дэвид Кинг предсказал человечеству климатический кризис

© REUTERS / Rhein-Erft-KreisПоследствия наводнения в Эрфтштадт-Блессем, Германия
Последствия наводнения в Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / Rhein-Erft-Kreis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский климатолог Дэвид Кинг.
Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием этого процесса.
"Мы еще увидим, что эти экстремальные погодные явления станут более частыми", — цитирует Кинга AP.
С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, вызванные циклоном "Бернд", который установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд-Пфальц.
Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. Пропавшими числятся более 1,3 тысячи жителей. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения.
Стихия затронула также Бельгию и Нидерланды.
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 18:26
Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе
 
ЭкологияЕвропаКлиматГерманияБельгияНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
01:34Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Лента новостейМолния