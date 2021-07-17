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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210717/kosmos-1741632558.html
Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели
Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели - РИА Новости, 17.07.2021
Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели
Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен до 20-21 августа из-за... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:06
2021-07-17T05:08
хочу стать космонавтом
oneweb
arianespace
байконур (космодром)
союз
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен до 20-21 августа из-за проблем с аппаратами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее другой источник в отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников OneWeb намечается на 5 августа. Позже "Роскосмос" подтвердил, что старт запланирован на начало августа. Однако затем еще несколько источников РИА Новости в отрасли сообщили, что при производстве аппаратов возникли проблемы, поэтому их запуск отложен минимум на неделю - до 13 августа.По его словам, на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах придется поменять некачественные комплектующие.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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oneweb, arianespace, байконур (космодром), союз, в мире
03:06 17.07.2021 (обновлено: 05:08 17.07.2021)
 
Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели

Источник: старт ракеты "Союз" с Байконура отложен еще на неделю из-за спутников OneWeb

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель на космодроме "Байконур"
Ракета-носитель на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен до 20-21 августа из-за проблем с аппаратами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другой источник в отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников OneWeb намечается на 5 августа. Позже "Роскосмос" подтвердил, что старт запланирован на начало августа. Однако затем еще несколько источников РИА Новости в отрасли сообщили, что при производстве аппаратов возникли проблемы, поэтому их запуск отложен минимум на неделю - до 13 августа.
"Сейчас доставка 34 спутников OneWeb на Байконур намечается на 28 июля, а старт - на 20-21 августа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах придется поменять некачественные комплектующие.
Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-18 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 03:25
Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре
 
Хочу стать космонавтомOneWebArianespaceБайконур (космодром)СоюзВ мире
 
 
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