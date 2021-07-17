https://ria.ru/20210717/kosmos-1741632558.html

Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели

Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели - РИА Новости, 17.07.2021

Источник сообщил о переносе старта "Союза" с Байконура на две недели

Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен до 20-21 августа из-за... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T03:06

2021-07-17T03:06

2021-07-17T05:08

хочу стать космонавтом

oneweb

arianespace

байконур (космодром)

союз

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, планировавшийся на 5 августа, отложен до 20-21 августа из-за проблем с аппаратами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее другой источник в отрасли рассказал РИА Новости, что запуск спутников OneWeb намечается на 5 августа. Позже "Роскосмос" подтвердил, что старт запланирован на начало августа. Однако затем еще несколько источников РИА Новости в отрасли сообщили, что при производстве аппаратов возникли проблемы, поэтому их запуск отложен минимум на неделю - до 13 августа.По его словам, на американском заводе в штате Флорида на некоторых аппаратах придется поменять некачественные комплектующие.Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже четыре. Как сообщали агентству источники в ракетно-космической отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 254 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210706/soyuz-1740025098.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, arianespace, байконур (космодром), союз, в мире