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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649692.html
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:05
2021-07-17T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 322 345", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 7643 человека, в Подмосковье - 2118 и в Санкт-Петербурге - 1927.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
11:05 17.07.2021 (обновлено: 11:06 17.07.2021)
 
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19

Оперативный штаб: в России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве
Фельдшер собирает сумку перед визитом к пациенту на дом в поликлинике №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 322 345", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве выписаны 7643 человека, в Подмосковье - 2118 и в Санкт-Петербурге - 1927.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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