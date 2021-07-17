https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649692.html
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:05
2021-07-17T11:05
2021-07-17T11:06
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общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 322 345", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 7643 человека, в Подмосковье - 2118 и в Санкт-Петербурге - 1927.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
11:05 17.07.2021 (обновлено: 11:06 17.07.2021)
В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19