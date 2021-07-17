https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741649692.html

В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

В России за сутки выписали 21 437 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:05

2021-07-17T11:05

2021-07-17T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 437 человек после COVID-19, за все время - 5 322 345, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 437 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 322 345", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 7643 человека, в Подмосковье - 2118 и в Санкт-Петербурге - 1927.

https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741634170.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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