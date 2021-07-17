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В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 25 116, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:03

2021-07-17T11:03

2021-07-17T11:30

чукотский автономный округ

здоровье - общество

воз

университет джонса хопкинса

сша

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 25 116, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 25 704 заразившихся. Темп прироста составил 0,43% (днем ранее — 0,44%). Активных клинических проявлений не было у 10,8%. Выписались после лечения 21 437 человек. Умерли 787 пациентов, из них 105 в Санкт-Петербурге, 102 в Москве и 38 в Иркутской области.Больше всего новых инфицированных в Москве (4561), Подмосковье (2541), Петербурге (1957), Нижегородской (535) и Свердловской (492) областях. Меньше всего — в Магаданской области (28), Чукотском автономном округе (15), Ненецком автономном округе (12).Всего в России зарегистрировали 5 933 115 пациентов с коронавирусом. Скончались 147 655, выздоровели 5 322 345.По данным ВОЗ, в мире выявили 188,6 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их свыше 189 миллионов. Не удалось спасти более четырех миллионов.Самая сложная ситуация с инфекцией складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.

чукотский автономный округ

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество