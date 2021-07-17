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Распространение коронавируса
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В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 25 116, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:03
2021-07-17T11:30
чукотский автономный округ
здоровье - общество
воз
университет джонса хопкинса
сша
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 25 116, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 25 704 заразившихся. Темп прироста составил 0,43% (днем ранее — 0,44%). Активных клинических проявлений не было у 10,8%. Выписались после лечения 21 437 человек. Умерли 787 пациентов, из них 105 в Санкт-Петербурге, 102 в Москве и 38 в Иркутской области.Больше всего новых инфицированных в Москве (4561), Подмосковье (2541), Петербурге (1957), Нижегородской (535) и Свердловской (492) областях. Меньше всего — в Магаданской области (28), Чукотском автономном округе (15), Ненецком автономном округе (12).Всего в России зарегистрировали 5 933 115 пациентов с коронавирусом. Скончались 147 655, выздоровели 5 322 345.По данным ВОЗ, в мире выявили 188,6 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их свыше 189 миллионов. Не удалось спасти более четырех миллионов.Самая сложная ситуация с инфекцией складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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чукотский автономный округ, здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
11:03 17.07.2021 (обновлено: 11:30 17.07.2021)
 
В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19

Оперативный штаб: в России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 25 116, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 25 704 заразившихся. Темп прироста составил 0,43% (днем ранее — 0,44%). Активных клинических проявлений не было у 10,8%.
Выписались после лечения 21 437 человек. Умерли 787 пациентов, из них 105 в Санкт-Петербурге, 102 в Москве и 38 в Иркутской области.
Больше всего новых инфицированных в Москве (4561), Подмосковье (2541), Петербурге (1957), Нижегородской (535) и Свердловской (492) областях. Меньше всего — в Магаданской области (28), Чукотском автономном округе (15), Ненецком автономном округе (12).
Всего в России зарегистрировали 5 933 115 пациентов с коронавирусом. Скончались 147 655, выздоровели 5 322 345.
По данным ВОЗ, в мире выявили 188,6 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их свыше 189 миллионов. Не удалось спасти более четырех миллионов.
Самая сложная ситуация с инфекцией складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаЧукотский автономный округЗдоровье - ОбществоВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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