11:03 17.07.2021 (обновлено: 11:30 17.07.2021)
В России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки зафиксировали 25 116 случаев COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 25 116, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 25 704 заразившихся. Темп прироста составил 0,43% (днем ранее — 0,44%). Активных клинических проявлений не было у 10,8%.
Выписались после лечения 21 437 человек. Умерли 787 пациентов, из них 105 в Санкт-Петербурге, 102 в Москве и 38 в Иркутской области.
Больше всего новых инфицированных в Москве (4561), Подмосковье (2541), Петербурге (1957), Нижегородской (535) и Свердловской (492) областях. Меньше всего — в Магаданской области (28), Чукотском автономном округе (15), Ненецком автономном округе (12).
Всего в России зарегистрировали 5 933 115 пациентов с коронавирусом. Скончались 147 655, выздоровели 5 322 345.
По данным ВОЗ, в мире выявили 188,6 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их свыше 189 миллионов. Не удалось спасти более четырех миллионов.
Самая сложная ситуация с инфекцией складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?