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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741628801.html
ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19
ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19
Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T00:35
2021-07-17T00:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
китай
ухань
в мире
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ЖЕНЕВА, 17 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу перед странами-членами организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса.Глава ВОЗ напомнил, что страны-члены организации ранее получили письмо, в котором указывалось пять дальнейших шагов, которые Секретариат ВОЗ намерен предпринять для расследования происхождения COVID-19. Среди них, во-первых, комплексные исследования людей, диких животных, животных, содержащихся в неволе и на фермах, а также окружающей среды. Во-вторых, изучение приоритетных географических районов, где раньше всех был выявлен SARS-CoV-2, и соседних районов, где были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS."В-третьих, исследования рынков животных в Ухане и его окрестностях, включая продолжение изучений животных, продаваемых на оптовом рынке "Хуанань". В-четвертых, исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса. И в-пятых, аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", - отметил глава ВОЗ.Доктор Тедрос также выразил согласие с Китаем в том, что "поиск происхождения этого вируса - это научная работа, которая должна быть свободна от политики".Он добавил, что ВОЗ также приняла решение создать постоянно действующую Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет заниматься выявлением новых вирусов, которые могут перерасти в пандемии."SAGO будет играть важную роль в следующем этапе исследований происхождения SARS-CoV-2, а также происхождения будущих новых патогенов", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, китай, ухань, в мире
00:35 17.07.2021
 
ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19

ВОЗ намерена провести аудит лабораторий, в районе которых были первые случаи COVID-19

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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ЖЕНЕВА, 17 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу перед странами-членами организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса.
Глава ВОЗ напомнил, что страны-члены организации ранее получили письмо, в котором указывалось пять дальнейших шагов, которые Секретариат ВОЗ намерен предпринять для расследования происхождения COVID-19. Среди них, во-первых, комплексные исследования людей, диких животных, животных, содержащихся в неволе и на фермах, а также окружающей среды. Во-вторых, изучение приоритетных географических районов, где раньше всех был выявлен SARS-CoV-2, и соседних районов, где были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS.
"В-третьих, исследования рынков животных в Ухане и его окрестностях, включая продолжение изучений животных, продаваемых на оптовом рынке "Хуанань". В-четвертых, исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса. И в-пятых, аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", - отметил глава ВОЗ.
Доктор Тедрос также выразил согласие с Китаем в том, что "поиск происхождения этого вируса - это научная работа, которая должна быть свободна от политики".
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Глава ВОЗ допустил утечку коронавируса из лаборатории
Он добавил, что ВОЗ также приняла решение создать постоянно действующую Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет заниматься выявлением новых вирусов, которые могут перерасти в пандемии.
"SAGO будет играть важную роль в следующем этапе исследований происхождения SARS-CoV-2, а также происхождения будущих новых патогенов", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗКитайУханьВ мире
 
 
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