https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741628801.html

ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19

ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

ВОЗ намерена проверить лаборатории, в районе которых были случаи COVID-19

Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:35

2021-07-17T00:35

2021-07-17T00:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

китай

ухань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

ЖЕНЕВА, 17 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в пятницу перед странами-членами организации в ходе информационной сессии о происхождении коронавируса.Глава ВОЗ напомнил, что страны-члены организации ранее получили письмо, в котором указывалось пять дальнейших шагов, которые Секретариат ВОЗ намерен предпринять для расследования происхождения COVID-19. Среди них, во-первых, комплексные исследования людей, диких животных, животных, содержащихся в неволе и на фермах, а также окружающей среды. Во-вторых, изучение приоритетных географических районов, где раньше всех был выявлен SARS-CoV-2, и соседних районов, где были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS."В-третьих, исследования рынков животных в Ухане и его окрестностях, включая продолжение изучений животных, продаваемых на оптовом рынке "Хуанань". В-четвертых, исследования, связанные с деятельностью по отслеживанию животных, с дополнительной работой по эпидемиологии и молекулярной эпидемиологии, включая изучение ранних последовательностей вируса. И в-пятых, аудиты соответствующих лабораторий и исследовательских учреждений, работающих в районе первых случаев заболевания людей, которые были выявлены в декабре 2019 года", - отметил глава ВОЗ.Доктор Тедрос также выразил согласие с Китаем в том, что "поиск происхождения этого вируса - это научная работа, которая должна быть свободна от политики".Он добавил, что ВОЗ также приняла решение создать постоянно действующую Международную научную консультативную группу по происхождению новых патогенов, или SAGO, которая будет заниматься выявлением новых вирусов, которые могут перерасти в пандемии."SAGO будет играть важную роль в следующем этапе исследований происхождения SARS-CoV-2, а также происхождения будущих новых патогенов", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

https://ria.ru/20210715/utechka-1741460157.html

китай

ухань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, китай, ухань, в мире