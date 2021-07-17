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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/kitay-1741650721.html
В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок от коронавируса
В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок от коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021
В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок от коронавируса
Более 1,43 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:20
2021-07-17T11:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Более 1,43 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР."По состоянию на 16 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 437 миллионов 623 тысяч прививок от COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.При этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько человек получили одну дозу, а сколько - две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной.Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу года - 80%. На данный момент нет официальной статистики о том, какой процент населения КНР привит.По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.Власти Китая с 15 декабря прошлого года начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.
https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741563705.html
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741619780.html
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коронавирус covid-19, китай, в мире
11:20 17.07.2021
 
В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок от коронавируса

В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок от COVID-19 в рамках кампании по массовой вакцинации

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине
Сотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Более 1,43 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
"По состоянию на 16 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 437 миллионов 623 тысяч прививок от COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько человек получили одну дозу, а сколько - две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной.
Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу года - 80%. На данный момент нет официальной статистики о том, какой процент населения КНР привит.
По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.
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Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
Власти Китая с 15 декабря прошлого года начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.
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