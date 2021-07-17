https://ria.ru/20210717/kitay-1741639047.html

При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих

При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих - РИА Новости, 17.07.2021

При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих

Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:50

2021-07-17T08:50

2021-07-17T08:50

фуцзянь

китай

в мире

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении правительства городского уезда Юнъань.Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда часть крыши строящегося здания в уезде Юнъань городского округа Саньмин обрушилась, в результате чего под завалами оказались 10 строителей, которые на тот момент находились внутри здания.К 20.30 пятницы по местному времени (15.30 мск) спасатели смогли вытащить всех из-под завалов живыми, однако по дороге в больницу от полученных травм четыре человека скончались, еще четыре – уже в больнице, состояние двух человек стабильно.Причина обрушения пока не установлена, расследование продолжается.

https://ria.ru/20210714/otel-1741175994.html

https://ria.ru/20210712/obrushenie-1740970772.html

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фуцзянь, китай, в мире