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При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих - РИА Новости, 17.07.2021
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих
Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:50
2021-07-17T08:50
фуцзянь
китай
в мире
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении правительства городского уезда Юнъань.Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда часть крыши строящегося здания в уезде Юнъань городского округа Саньмин обрушилась, в результате чего под завалами оказались 10 строителей, которые на тот момент находились внутри здания.К 20.30 пятницы по местному времени (15.30 мск) спасатели смогли вытащить всех из-под завалов живыми, однако по дороге в больницу от полученных травм четыре человека скончались, еще четыре – уже в больнице, состояние двух человек стабильно.Причина обрушения пока не установлена, расследование продолжается.
https://ria.ru/20210714/otel-1741175994.html
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фуцзянь, китай, в мире
08:50 17.07.2021
 
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих

При обрушении крыши одноэтажного дома в провинции Фуцзянь погибли восемь рабочих, двое пострадали

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении правительства городского уезда Юнъань.
Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда часть крыши строящегося здания в уезде Юнъань городского округа Саньмин обрушилась, в результате чего под завалами оказались 10 строителей, которые на тот момент находились внутри здания.
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К 20.30 пятницы по местному времени (15.30 мск) спасатели смогли вытащить всех из-под завалов живыми, однако по дороге в больницу от полученных травм четыре человека скончались, еще четыре – уже в больнице, состояние двух человек стабильно.
Причина обрушения пока не установлена, расследование продолжается.
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