https://ria.ru/20210717/kitay-1741639047.html
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих - РИА Новости, 17.07.2021
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих
Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:50
2021-07-17T08:50
2021-07-17T08:50
фуцзянь
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Восемь строителей погибли, еще двое пострадали при обрушении крыши строящегося одноэтажного дома в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, говорится в заявлении правительства городского уезда Юнъань.Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня, когда часть крыши строящегося здания в уезде Юнъань городского округа Саньмин обрушилась, в результате чего под завалами оказались 10 строителей, которые на тот момент находились внутри здания.К 20.30 пятницы по местному времени (15.30 мск) спасатели смогли вытащить всех из-под завалов живыми, однако по дороге в больницу от полученных травм четыре человека скончались, еще четыре – уже в больнице, состояние двух человек стабильно.Причина обрушения пока не установлена, расследование продолжается.
https://ria.ru/20210714/otel-1741175994.html
https://ria.ru/20210712/obrushenie-1740970772.html
фуцзянь
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фуцзянь, китай, в мире
При обрушении крыши дома в Китае погибли восемь рабочих
При обрушении крыши одноэтажного дома в провинции Фуцзянь погибли восемь рабочих, двое пострадали