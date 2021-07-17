https://ria.ru/20210717/kinolog-1741632174.html

Кинолог рассказал, как правильно выбрать породу собаки

Кинолог рассказал, как правильно выбрать породу собаки - РИА Новости, 17.07.2021

Кинолог рассказал, как правильно выбрать породу собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как правильно подойти к вопросу выбора породы щенка. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T03:03

2021-07-17T03:03

2021-07-17T03:03

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, как правильно подойти к вопросу выбора породы щенка.Во-первых, рассказал Голубев, будущий хозяин должен задать себе вопрос: "Зачем мне нужна собака?" Собака может понадобиться для совместных прогулок, для охраны дома или занятий спортом, для уютных вечеров или выставочной деятельности. При выборе породы кинолог советует воспользоваться всевозможными ресурсами, в которых подробно описаны породы собак."Дело в том, что нельзя забывать о функции, для выполнения которой создавалась порода. Не нужно заводить басенджи, если вы не планируете многочасовые прогулки и совместные тренировки на улице. Собаке будет тяжело без активностей, она будет выплескивать свою энергию дома, занимаясь порчей мебели или вашей обуви. Для спокойной жизни выбирайте породу, представитель которой с радостью разделит с вами вечера перед телевизором", - сказал он.Если будущий хозяин предпочитает проводить с питомцем время на диване, его выбор - мопс. Если интересно много заниматься с собакой – подойдет бордер-колли или австралийская овчарка. "Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Например, бельгийская овчарка или сибирский хаски не просто с радостью разделят ваш интерес к физическим нагрузкам, они будут в них нуждаться", - сказал Голубев.Во-вторых, кинолог советует обратить внимание на размер семьи, наличие детей. Некоторые собаки лучше ладят с детьми, другим требуется меньше внимания и назойливости со стороны окружающих. "Выбирая миниатюрную и хрупкую собаку в семью с маленьким ребенком, нужно понимать, что все игры должны быть под контролем взрослого: ребенок может случайно навредить питомцу. Некоторые заводчики миниатюрных собак-компаньонов, таких, например, как чихуахуа или русский той, опасаются отдавать питомцев в семью с детьми дошкольного возраста. Они всегда предупреждают будущих владельцев, что с этими собаками нужно быть особенно внимательным и аккуратным", - рассказал кинолог.В-третьих, порода зависит от жилищных условий хозяина. Жизнь с крупной собакой в малогабаритной однокомнатной квартире может быть проблемой, отмечает Голубев."Едва ли сенбернару и вам будет уютно вместе в маленькой студии. Также подумайте о местах рядом с домом, в которых вы можете гулять с собакой: есть ли рядом хороший парк или вам придется каждый раз добираться туда на транспорте или, может, у вас большой двор, где будет комфортно проводить время с собакой", - сказал кинолог.В-четвертых, необходимо реально оценить свои возможности: есть ли необходимое время на прогулки с хаски, достаточно ли у опыта для воспитания кавказской овчарки, имеются ли у временные и финансовые ресурсы на экзотические породы, требовательные к условиям содержания. "Как только собака появится у вас в доме, на вас ляжет ответственность за жизнь, здоровье и благополучие питомца. Вы также должны отдавать себе отчет в том, что вам необходимо заниматься воспитанием собаки, не забывая о комфорте окружающих. Заранее подумайте, сколько времени вы сможете выделять для прогулок, какую сумму вы планируете тратить на уход и корм для питомца. Принимайте решение только оценив свои ресурсы", - сказал Голубев.Определившись с породой, кинолог советует не спешить с покупкой, а посетить выставки, пообщаться с владельцами и заводчиками.

https://ria.ru/20210711/sobaka-1740771685.html

https://ria.ru/20210702/sobaki-1739515967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир голубев, общество