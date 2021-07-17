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"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя - РИА Новости, 17.07.2021
"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
Первой "целью" принципиально нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:16
2021-07-17T15:31
макс-2021
россия
вмс великобритании
су-24м
черное море
министерство обороны сша
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Первой "целью" принципиально нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender ("тип 45").На странице госкорпорации в Facebook опубликовали изображение части фюзеляжа истребителя, выполняющего полет над морем. Под фюзеляжем расположена оптико-локационная станция нового типа, в ее зеркальных панелях отражается военный корабль, напоминающий эсминцы ВМС Великобритании "тип 45"."Увидимся ("See you")", — говорится в подписи на картинке.Источник в оборонно-промышленном комплексе подтвердил РИА Новости, что в изображении очевидно присутствует "оптико-электронная прицельная система, встроенная в самолет". По его словам, такое оборудование используют "для наведения авиационных средств поражения", чтобы нанести удары по наземным и морским целям.Как сообщал агентству в конце мая другой собеседник из "оборонке", "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Новый самолет со сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, рассказывал он.Один из британских кораблей "тип 45" — эсминец Defender — 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.Как заявил 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии, провокацию с участием эсминца совершили сразу после саммита Россия — США, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. При этом глава государства отметил, что даже если бы Россия потопила корабль, мировой войны не случилось бы.В Минобороны призвали Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком.В то же время глава МИД Британии 6 июля заявил, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
https://ria.ru/20210625/kinzhal-1738596388.html
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макс-2021, россия, вмс великобритании, су-24м, черное море, министерство обороны сша, владимир путин, сша, безопасность
15:16 17.07.2021 (обновлено: 15:31 17.07.2021)
 
"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя

"Ростех": первой "целью" нового российского самолета стал корабль, похожий на британский "Дефендер"

© Фото : Ростех"Ростех" опубликовал фото "принципиально нового" военного самолета
Ростех опубликовал фото принципиально нового военного самолета - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Ростех
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Первой "целью" принципиально нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец Defender ("тип 45").
На странице госкорпорации в Facebook опубликовали изображение части фюзеляжа истребителя, выполняющего полет над морем. Под фюзеляжем расположена оптико-локационная станция нового типа, в ее зеркальных панелях отражается военный корабль, напоминающий эсминцы ВМС Великобритании "тип 45".
"Увидимся ("See you")", — говорится в подписи на картинке.
Источник в оборонно-промышленном комплексе подтвердил РИА Новости, что в изображении очевидно присутствует "оптико-электронная прицельная система, встроенная в самолет". По его словам, такое оборудование используют "для наведения авиационных средств поражения", чтобы нанести удары по наземным и морским целям.
Как сообщал агентству в конце мая другой собеседник из "оборонке", "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Новый самолет со сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха, рассказывал он.
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Один из британских кораблей "тип 45" — эсминец Defender — 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.
Как заявил 30 июня президент России Владимир Путин во время прямой линии, провокацию с участием эсминца совершили сразу после саммита Россия — США, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. При этом глава государства отметил, что даже если бы Россия потопила корабль, мировой войны не случилось бы.
В Минобороны призвали Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком.
В то же время глава МИД Британии 6 июля заявил, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
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МАКС-2021РоссияВМС ВеликобританииСу-24МЧерное мореМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСШАБезопасность
 
 
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